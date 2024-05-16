Frostpunk 2 получит специальную версию видеокарты AMD

11 bit studio объявила о сотрудничестве с AMD для Frostpunk 2, предложив видеокарту Sapphire AMD Radeon RX 7700, которая будет включать в себя копию роскошного издания игры, несколько значков, колпачков клавиш и, конечно же, саму карту RX 7700.

Frostpunk 2 выйдет на ПК (а также будет доступен в рамках PC Game Pass) 25 июля, и эта карта — более чем достойная карта, если вы планировали обновление. Онf включает в себя 2 порта HDMI 2.1a и 2 выхода DisplayPort, а также представляет собой карту ATX со слотом s2.5 (320 x 128,75 x 52,57 мм), требующую мощности 240 Вт. Что касается того, что делает эту карту специальным изданием для игры, вот подробности:

Металлическая задняя панель с графикой Frostpunk 2

3 колпачка клавиатуры

3 эмалированных булавки

Код игры Frostpunk 2 Deluxe Edition

Пакет продуктов с темой Frostpunk 2

Логотип ARGB SAPPHIRE (по умолчанию установлен оранжевый цвет)

В состав Deluxe Edition игры добавлены 3 премиальных DLC после выпуска и предлагается ранний доступ к сюжетному режиму на 72 часа перед выпуском. Также есть цифровой артбук и саундтрек, новелла «Теплая плоть», а также «эксклюзивный внутриигровой предмет».