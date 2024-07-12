Студия 11 bit запускает новую серию дневников разработчиков Frostpunk 2

Студия 11 bit объявила о запуске новой серии дневников разработчиков Frostpunk 2 под названием «City Unbound». Серия роликов будет состоять из семи эпизодов и сочетает в себе интервью с новыми кадрами из градостроительной стратегии и игры на выживание, разработанной одной из трех внутренних команд студии. Каждый выпуск предлагает углубленный взгляд на сильные стороны и уникальные аспекты этого амбициозного проекта.

Среди представленных новых возможностей выделяются расширение Нью-Лондона в беспрецедентных масштабах и исследование последствий конца авторитарного режима Капитана спустя 30 лет после событий первой игры. У игроков будет возможность исследовать различные слои Дерева идей и духа времени — общего идеологического ландшафта города — который будет формироваться по мере того, как они будут иметь дело с фракциями и ориентироваться в их противоречивых идеях.

Фракции, одна из самых важных новых функций, привнесут в игру новую динамику. Разработчики сосредоточатся на том, как работает Совет, где разворачиваются политические интриги, и на практических способах освобождения ледяной земли от замерзшей пустоши.

Frostpunk 2 выйдет 20 сентября на ПК в Steam, GOG.com и Epic Games Store и будет доступна с первого дня по PC Game Pass, а позже и по Xbox Game Pass, после запуска на Xbox Series X |S.