Российская инди-студия показала геймплейный трейлер сурового приключения Frozen Ship

Студия Nionetix представила первый геймплейный трейлер Frozen Ship — оригинального приключения, сочетающего выживание, стратегию и исследование. Игра выйдет в третьем квартале 2025 года на платформах Steam и VK Play.

Действие развернётся в суровой заснеженной пустоши, где когда-то кипела жизнь. Игроку предстоит возглавить экспедицию из 20 человек и гигантского снегохода, напоминающего корабль, чтобы найти место для новой колонии.

Вы будете управлять ресурсами, следить за состоянием транспорта и здоровьем команды, постоянно адаптируясь к угрозам и переменам окружающей среды. Атмосферная подача, мрачный сеттинг и элементы стратегии обещают нестандартный опыт для любителей суровых приключений.