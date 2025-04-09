Российская инди-студия показала геймплейный трейлер сурового приключения Frozen Ship

Студия Nionetix представила первый геймплейный трейлер Frozen Ship — оригинального приключения, сочетающего выживание, стратегию и исследование. Игра выйдет в третьем квартале 2025 года на платформах Steam и VK Play.
Действие развернётся в суровой заснеженной пустоши, где когда-то кипела жизнь. Игроку предстоит возглавить экспедицию из 20 человек и гигантского снегохода, напоминающего корабль, чтобы найти место для новой колонии.
Вы будете управлять ресурсами, следить за состоянием транспорта и здоровьем команды, постоянно адаптируясь к угрозам и переменам окружающей среды. Атмосферная подача, мрачный сеттинг и элементы стратегии обещают нестандартный опыт для любителей суровых приключений.
Как увидел первые кадры - решил что это REKA. Такого графона на сегодняшний день тонн двадцать, и три тележки к ним. Они мало чем (да ничем) визуально отличаются, и глаза встают в кучу минут через 30. У меня лично. А через 40 зверски начинает хотеться нормальной, цветастенькой палитры и не утрированных моделей....Да пусть делают. Тут вроде бы говорили о некоем выходе на международный рынок....в крайнем случае обменяем её на бананы.
Вы будете управлять ресурсами, следить за состоянием транспорта и здоровьем команды, постоянно адаптируясь к угрозам и переменам окружающей среды
Не, братан, не буду.
Беплатных ассетов понасобирали, а про пропорции не в курсе.
такое ощущение, что после курсов гик брейнс и подобных у нас "появилось" столько программистов, что российских игр стало прям много выходить/анонсироваться.
Им ещё работать и работать, пока что не цепляет.
это типа ири заспонсироало клон "долгой тьмы"
Графон отстойный. Походу собрали игру из самых дешёвых низкополигональных ассетов. Лет 10 назад я такое съел бы, но сегодня чёто нос ворочу... Проблема даже не в графоне, а скорее в слишком большом количестве игр, которые выглядят одинаково, точно также в инди сегменте. Я этим наелся. Убери с экрана интерфейс и одну от другой игры фиг отличишь с такими ассетами. Я понимаю, что инди, но, ёлы-палы, неужели разработчикам самим нравится делать 100% визуально одинаковые игры? Ну никакой изюминки. Даже элементарно над стилизацией персонажей НЕ постарались. Прохожу мимо. Пусть разрабы сами в это играют.
А может что получиться.