Funko на грани краха: производитель культовых фигурок столкнулся с финансовым кризисом

Funko, культовый бренд коллекционных фигурок в стиле POP!, оказался на грани банкротства, несмотря на более 25 тысяч уникальных моделей в ассортименте. Производство лицензированных товаров традиционно считается надёжным бизнесом, но даже здесь конкуренция и внутренние ошибки могут привести к катастрофе.

Согласно последним отчётам, продажи компании сократились почти на 14%, долговая нагрузка продолжает расти, а признаков стабилизации нет. Без срочного вмешательства инвесторов или стратегического поглощения Funko рискует не пережить 2026 год. Под угрозой увольнения находятся 1283 сотрудника, многие из которых воспринимают работу в Funko не просто как профессию, а как часть образа жизни.

Руководство открыто признало наличие «существенных сомнений» в способности компании продолжать деятельность. Когда-то лидер рынка, Funko стал жертвой собственных ошибок — перепроизводства, неудачной ценовой стратегии и неспособности адаптироваться к изменяющимся вкусам аудитории.

На данный момент будущее бренда висит на волоске, и фанаты коллекционных фигурок с тревогой наблюдают за развитием событий. Без срочных мер Funko может потерять статус культового производителя и полностью исчезнуть с рынка, оставив поклонников без своих любимых коллекционных фигурок.