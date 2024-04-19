Stardock выпустила расширение Warlords для Galactic Civilizations 4

Stardock выпустила крупное расширение Warlords для своей популярной космической 4X-игры Galactic Civilizations 4. Оно добавляет множество новых функций, включая цели войны, боевые доктрины, тактику вторжения, новые компоненты кораблей, новые технологии, новый просмотрщик сражений и многое другое.
Наряду с пакетом расширения Stardock также выпустила версию 2.5, крупное бесплатное обновление для поклонников серии, которое содержит множество новых функций, улучшения пользовательского интерфейса, обновления искусственного интеллекта и улучшенную систему торговли.
«Мы давно хотели вернуться к тому, как космические бои работают в игре», — сказал Брэд Уорделл, креативный директор Stardock. «Мы знаем, что многие наши игроки являются поклонниками военной истории, а также того, как разрабатываются различные военно-морские и авиационные системы, и хотели действительно включить часть этих идей в игру».
С этой целью функции Warlord включают в себя:
- Боевые доктрины. Игроки теперь могут создавать собственные классы кораблей, назначая тип корабля (например, «Разрушитель») с доктриной, которая определяет, как этот тип корабля используется в бою, включая предпочтения по выбору цели, оперативные возможности и многое другое.
- Цели войны. С тех пор, как более 30 лет назад была выпущена оригинальная Galactic Civilizations, объявление войны означало, что война будет продолжаться до тех пор, пока одна из сторон не заключит мир. В Warlords игроки могут выбирать цели войны, которые позволяют каждой стороне участвовать в войнах более ограниченного масштаба.
- Тактика вторжения. Раньше у игроков, которые хотели вторгнуться на планету, был только один способ сделать это. Warlords добавляет множество дополнительных опций, таких как биологические атаки, пропаганда, массовые атаки и многое другое.
- Множество новых компонентов корабля. Warlords добавляет новое экзотическое оружие и защитные модули, такие как маскировочные устройства, а также оружие, влияющее на течение времени. Обновление v2.5 также включает в себя множество новых компонентов, позволяющих создавать более интересные конструкции кораблей, а не просто «улучшение характеристик».
- Новый просмотрщик сражений. Теперь игроки могут в режиме реального времени просматривать журнал боевых действий каждого корабля в средстве просмотра боя. Игроки могут видеть, как их конструкции кораблей ведут себя во время боя, и корректировать как будущие конструкции, так и корректировки доктрины постфактум.
Это лишь некоторые из основных моментов Galactic Civilizations IV: Warlords. Полный список изменений можно найти здесь.