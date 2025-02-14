Новый трейлер Game of Thrones: Kingsroad посвятили монстрам

Netmarble выпустила новый трейлер своего приключенческого ролевого боевика Game of Thrones: Kingsroad. В этом видео впервые показаны легендарные существа, с которыми игроки столкнутся на протяжении всей игры, включая любимца фанатов Дрогона, который появляется в качестве полевого босса.

Черпая вдохновение из романов Джорджа Р. Р. Мартина «Песнь льда и пламени», существа впервые оживают в игре оригинальным и захватывающим образом.

В многопользовательском режиме «Алтарь воспоминаний» игроки могут объединиться, чтобы сразиться с этими могущественными монстрами:

Ледяные пауки — эти кошмарные существа, которых описывают как «таких же больших, как гончие», как говорят, ездят на них Белые ходоки, когда они проносились через Семь Королевств. Их можно найти гнездящимися в пещерах, где они ползают по потолкам, изрыгая паутину и мощный яд.

Единороги Штормхорна — эти похожие на козлов редкие существа живут на острове Скагос, возвещая гром и молнию. Они используют свой устрашающий рог и огромный размер, чтобы доминировать в битве.

Грифоны Железноклювы — эти величественные существа, как говорят, когда-то жили в долинах Западных земель, строя свои гнезда в заброшенных шахтах, когда они искали добычу.

Красный кокатрис — с телом, похожим на дракона, и головой петуха, эти мифические существа столь же гротескны, сколь и смертоносны. Их острый как бритва клюв и когти быстро расправлялись с теми, кому не повезло наткнуться на них.

Game of Thrones: Kingsroad выйдет в этом году для устройств ПК, iOS и Android.