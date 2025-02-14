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Game of Thrones: Kingsroad 2025 г.
Экшен, Ролевая, Условно-бесплатная, Фэнтези, Открытый мир
7 40 оценок

Новый трейлер Game of Thrones: Kingsroad посвятили монстрам

monk70
Новости

Netmarble выпустила новый трейлер своего приключенческого ролевого боевика Game of Thrones: Kingsroad. В этом видео впервые показаны легендарные существа, с которыми игроки столкнутся на протяжении всей игры, включая любимца фанатов Дрогона, который появляется в качестве полевого босса.

Черпая вдохновение из романов Джорджа Р. Р. Мартина «Песнь льда и пламени», существа впервые оживают в игре оригинальным и захватывающим образом.

В многопользовательском режиме «Алтарь воспоминаний» игроки могут объединиться, чтобы сразиться с этими могущественными монстрами:

  • Ледяные пауки — эти кошмарные существа, которых описывают как «таких же больших, как гончие», как говорят, ездят на них Белые ходоки, когда они проносились через Семь Королевств. Их можно найти гнездящимися в пещерах, где они ползают по потолкам, изрыгая паутину и мощный яд.
  • Единороги Штормхорна — эти похожие на козлов редкие существа живут на острове Скагос, возвещая гром и молнию. Они используют свой устрашающий рог и огромный размер, чтобы доминировать в битве.
  • Грифоны Железноклювы — эти величественные существа, как говорят, когда-то жили в долинах Западных земель, строя свои гнезда в заброшенных шахтах, когда они искали добычу.
  • Красный кокатрис — с телом, похожим на дракона, и головой петуха, эти мифические существа столь же гротескны, сколь и смертоносны. Их острый как бритва клюв и когти быстро расправлялись с теми, кому не повезло наткнуться на них.

Game of Thrones: Kingsroad выйдет в этом году для устройств ПК, iOS и Android.

36
25
Комментарии: 25
Ваш комментарий
-zotik-

Ээ монстры? Как буд то это догма

17
Langlitz

Честно говоря не понял, что тут от игры престолов. Может в сюжете как-то пересекается, но по этому трейлеру - просто общефэнтезийный боевик

6
PersonalBarnabas

Нуу первые трейлеры даже персы из сериала(в плане визуала хз кто там озвучивает) а тк. Это же игра, оставишь в основном людей, ходоков и так по мелочи живности, скажут малое разнообразие врагов, вот и накидали.

3
Garris1304

Больше драгонс догму напоминает.

5
Skvizgar

Причем для бедных..

-2
Mr Merlegant

0 отдачи от ударов, 0 реакции физики тела на удары, 0 реакции монстров на удары - чисто покрас забора как в мобилках…, а мобы тупо банки с HP…

Пичалити

3
OPen man

андройд? айось? а я то думаю что все так плохо выглядит.

1
Никудышный Шаромыжник

Больше похоже на китайскую ммошку

1
sergeu78

Готика 3 с современной графикой

0
WerGC

можно подумать что это клон мх да и визуал получше

0
FunMC

Графика десяти-пятнадцатилетней давности, боевка просто ужас.

0
Adam Driver

это консольная игра будет или это мобилка?

0
Pravdarub

Какой то кринж из 2007 года.

-3
пекабир

опять продукт дарксолсолсосодержащий, с рывками, перекатами и прочей аниме-дрисней. есть же нормальные игоры с боевкой от третьего лица, но неееет, надо как у японцев шобы было

-4
simiola

Назови нормальные игоры с боевкой от третьего лица?

-3
пекабир simiola

серия маунт энд блэйд

0
simiola пекабир

с квадратно-пиксельной графикой и убогой анимацией🤮

1
Skvizgar пекабир

Эмм серьезно? Игра то хорошая, но как бы жанр совершенно другой. Тем более это вообще игра единственная в своем роде.

0
пекабир simiola

да, смешно ты пошутил. будем считать это тролленгом тупостью https://www.youtube.com/watch?v=NXyF1djloog

-2