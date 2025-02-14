Новый трейлер Game of Thrones: Kingsroad посвятили монстрам

Netmarble выпустила новый трейлер своего приключенческого ролевого боевика Game of Thrones: Kingsroad. В этом видео впервые показаны легендарные существа, с которыми игроки столкнутся на протяжении всей игры, включая любимца фанатов Дрогона, который появляется в качестве полевого босса.
Черпая вдохновение из романов Джорджа Р. Р. Мартина «Песнь льда и пламени», существа впервые оживают в игре оригинальным и захватывающим образом.
В многопользовательском режиме «Алтарь воспоминаний» игроки могут объединиться, чтобы сразиться с этими могущественными монстрами:
- Ледяные пауки — эти кошмарные существа, которых описывают как «таких же больших, как гончие», как говорят, ездят на них Белые ходоки, когда они проносились через Семь Королевств. Их можно найти гнездящимися в пещерах, где они ползают по потолкам, изрыгая паутину и мощный яд.
- Единороги Штормхорна — эти похожие на козлов редкие существа живут на острове Скагос, возвещая гром и молнию. Они используют свой устрашающий рог и огромный размер, чтобы доминировать в битве.
- Грифоны Железноклювы — эти величественные существа, как говорят, когда-то жили в долинах Западных земель, строя свои гнезда в заброшенных шахтах, когда они искали добычу.
- Красный кокатрис — с телом, похожим на дракона, и головой петуха, эти мифические существа столь же гротескны, сколь и смертоносны. Их острый как бритва клюв и когти быстро расправлялись с теми, кому не повезло наткнуться на них.
Game of Thrones: Kingsroad выйдет в этом году для устройств ПК, iOS и Android.
Ээ монстры? Как буд то это догма
Честно говоря не понял, что тут от игры престолов. Может в сюжете как-то пересекается, но по этому трейлеру - просто общефэнтезийный боевик
Нуу первые трейлеры даже персы из сериала(в плане визуала хз кто там озвучивает) а тк. Это же игра, оставишь в основном людей, ходоков и так по мелочи живности, скажут малое разнообразие врагов, вот и накидали.
Больше драгонс догму напоминает.
Причем для бедных..
0 отдачи от ударов, 0 реакции физики тела на удары, 0 реакции монстров на удары - чисто покрас забора как в мобилках…, а мобы тупо банки с HP…
Пичалити
андройд? айось? а я то думаю что все так плохо выглядит.
Больше похоже на китайскую ммошку
Готика 3 с современной графикой
можно подумать что это клон мх да и визуал получше
Графика десяти-пятнадцатилетней давности, боевка просто ужас.
это консольная игра будет или это мобилка?
Какой то кринж из 2007 года.
опять продукт дарксолсолсосодержащий, с рывками, перекатами и прочей аниме-дрисней. есть же нормальные игоры с боевкой от третьего лица, но неееет, надо как у японцев шобы было
Назови нормальные игоры с боевкой от третьего лица?
серия маунт энд блэйд
с квадратно-пиксельной графикой и убогой анимацией🤮
Эмм серьезно? Игра то хорошая, но как бы жанр совершенно другой. Тем более это вообще игра единственная в своем роде.
да, смешно ты пошутил. будем считать это тролленгом тупостью https://www.youtube.com/watch?v=NXyF1djloog