Дата релиза и 17 минут геймплея Gangs of Sherwood ©

Компания Nacon выпустила обширное видео игрового процесса своей предстоящей кооперативной приключенческой игры Gangs of Sherwood, вдохновленной приключениями самого культового человека в трико - Робина Гуда.



В ролике показаны две главы игры, "Падение Локсли" и "Эдвинстоу", в которых особое внимание уделяется Робину и Туку. В то время как Робин быстр и подвижен, поражая врагов смертоносными дальними атаками, Тук - боец, использующий массивную кувалду и остающийся в гуще событий.

Gangs of Sherwood выйдет 19 октября этой осенью для PS5, Xbox Series X|S и PC через Steam и Epic Games Store.