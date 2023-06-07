Gangs of Sherwood 19.10.2023
4.8 12 оценок

Дата релиза и 17 минут геймплея Gangs of Sherwood

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Компания Nacon выпустила обширное видео игрового процесса своей предстоящей кооперативной приключенческой игры Gangs of Sherwood, вдохновленной приключениями самого культового человека в трико - Робина Гуда.

В ролике показаны две главы игры, "Падение Локсли" и "Эдвинстоу", в которых особое внимание уделяется Робину и Туку. В то время как Робин быстр и подвижен, поражая врагов смертоносными дальними атаками, Тук - боец, использующий массивную кувалду и остающийся в гуще событий.

Gangs of Sherwood выйдет 19 октября этой осенью для PS5, Xbox Series X|S и PC через Steam и Epic Games Store.

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