Новый трейлер Gangs of Sherwood рассказывает про врагов и боссов

В новом трейлере Gangs of Sherwood показаны враги и боссы, которых мы ожидаем увидеть в игре. Кооперативная игра запланирована на осень этого года.
На прошлой неделе мы уже получили более подробную информацию о боевой системе в Gangs of Sherwood, но теперь мы также можем впервые взглянуть на врагов и боссов, с которыми мы столкнемся в игре. В кооперативной игре вы можете столкнуться с множеством разных типов врагов, каждый из которых обладает своими уникальными навыками и характеристиками. В видео ведущий концепт-художник Рафаэль Вильегас, геймдизайнер Свен Панес Робело и геймдиректор Андреа Ди Стефано рассказывают о процессе создания врагов и боссов в Gangs of Sherwood.
Gangs of Sherwood выходит 19 октября на PlayStation 5, Xbox Series X/S и ПК.