В Steam стала доступна демо-версия Gangs of Sherwood

Издатель NACON и разработчик Appeal Studios дали игрокам возможность объединиться в Gangs of Sherwood в преддверии запуска 30 ноября футуристической игры-антиутопии, вдохновленной легендой о Робин Гуде, поскольку демо-версия Steam теперь доступна для игры до 27 ноября.

Gangs Of Sherwood — это совместная игра для 1–4 игроков, действие которой происходит в переосмысленном мире Робин Гуда. Сражайтесь с армиями шерифа Ноттингема и возглавьте восстание в одиночку или в кооперативе до 4 игроков. Играйте за одного из Веселых разбойников, комбинируйте свои атаки и освобождайте людей в этой футуристической антиутопии, вдохновленной легендой о Робин Гуде.

Играйте за Робина, Мэриан, Брата Тука или Маленького Джона, четырех героев с уникальными, полностью настраиваемыми стилями игры, и отправляйтесь на поиски богатств, которые можно разграбить и раздать бедным. От Шервудского леса до летающего замка шерифа путь вперед преграждают полчища врагов. Комбинируйте боевые стили разных героев, чтобы сорвать планы тирана, и сражайтесь с улучшенными солдатами, грозными военными машинами и ужасающими боссами, которых вы встретите по мере продвижения.