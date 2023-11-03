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об игре
Gangs of Sherwood 30.11.2023
5.2 21 оценка

В Steam стала доступна демо-версия Gangs of Sherwood

monk70
Новости

Издатель NACON и разработчик Appeal Studios дали игрокам возможность объединиться в Gangs of Sherwood в преддверии запуска 30 ноября футуристической игры-антиутопии, вдохновленной легендой о Робин Гуде, поскольку демо-версия Steam теперь доступна для игры до 27 ноября.

Gangs Of Sherwood — это совместная игра для 1–4 игроков, действие которой происходит в переосмысленном мире Робин Гуда. Сражайтесь с армиями шерифа Ноттингема и возглавьте восстание в одиночку или в кооперативе до 4 игроков. Играйте за одного из Веселых разбойников, комбинируйте свои атаки и освобождайте людей в этой футуристической антиутопии, вдохновленной легендой о Робин Гуде.

Играйте за Робина, Мэриан, Брата Тука или Маленького Джона, четырех героев с уникальными, полностью настраиваемыми стилями игры, и отправляйтесь на поиски богатств, которые можно разграбить и раздать бедным. От Шервудского леса до летающего замка шерифа путь вперед преграждают полчища врагов. Комбинируйте боевые стили разных героев, чтобы сорвать планы тирана, и сражайтесь с улучшенными солдатами, грозными военными машинами и ужасающими боссами, которых вы встретите по мере продвижения.

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Комментарии: 4
Ваш комментарий
Wolfenstein

очередная нафиг не нужная демка трышака на свалке стым

1
Bassota277

Это ММО?

0
BoJack Horse

мобильная игра за 2к?

-1
Alex40001
в
в

вроде пишет что демо еще 5 октября стартовало

-1