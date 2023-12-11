Садовая игра-песочница Garden Life получила новый геймплейный трейлер

NACON и студии Stillalive выпустили совершенно новый трейлер геймплея своей предстоящей игры-песочницы по садоводству Garden Life. Эта видеоигра создает теплую и расслабляющую атмосферу, в которой игроки могут проявить все свои творческие способности, одновременно ухаживая и улучшая свой сад с течением времени. Они также могут выполнять просьбы своих соседей, чтобы выиграть награды, постепенно открывать новые инструменты, семена, украшения или садовые зоны и узнавать историю этого уникального сада.

Эта игра-симулятор садоводства окутывает теплой и расслабляющей атмосферой, предоставляя игрокам практически полную свободу действий в создании собственного оазиса спокойствия, используя соответствующие методы и инструменты. Игроки могут сажать растения и расставлять украшения по своему усмотрению. Они также могут наблюдать, как их цветы растут естественным путем благодаря технологии процедурного моделирования роста, специально разработанной для игры.

В режиме «История» для игроков есть занятия, в частности, помощь односельчанам с их различными просьбами в обмен на награды. Их можно использовать для расширения сада и приобретения новых инструментов, семян и украшений.

Garden Life: A Cosy Simulator будет доступна на PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series и ПК (Steam) с 22 февраля 2024 года. Версия для Nintendo Switch будет выпущена позднее в 2024 году.