Отец серии Gears of War считает, что франшиза нуждается в мягкой перезагрузке в духе God of War

Последняя игра в серии Gears of War вышла в 2019 году и не сыскала большого успеха среди игровой аудитории. Некоторые инсайдеры и аналитики утверждали, что франшиза уже давно работает себе в убыток и Xbox пора задуматься о её переосмыслении. Сам создатель серии Клифф Блезински не разделяет скептического настроения по поводу успешности последних частей, но согласен с необходимостью перезапуска.

Об этом создатель оригинальных частей Gears of War заявил в недавнем интервью для издания ComicBook. Блезински отметил, что несмотря на свою занятность в собственных проектах, он всегда готов помочь с развитием своего детища. Если руководство Xbox обратится к нему, он с радостью проконсультирует команду разработчиков и даст несколько советов по возможному расширению застоявшегося мира Gears of War.

Пока таких предложений от Xbox Клифф Блезински не получал, однако все же размышляет над будущим серии. По его мнению, Gears of War уже давно нуждается в мягком перезапуске. Франшизе не требуется ремейк старых частей или ремастеров, но ей точно нужно свежее дыхание, считает разработчик.

Текущим разработчикам Gears of War следует предоставить игрокам новую историю, персонажей и геймплей. Как отмечает Блезински, франшизе нужен такой же поворотный момент, который случился с God of War в 2018 году. Его можно считать примером правильного и нужного переосмысления всей серии в новом ключе.