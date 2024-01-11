По всей видимости, разработка Gears 6 началась в полную силу

Начиная с первой части серии Gears of War, вышедшей в 2006 году, нам никогда не приходилось ждать новой игры больше трех лет. До этого времени.

Последняя игра серии была Gears Tactics в 2020 году, а сейчас на дворе 2024 год, и у нас даже нет никакого анонса новой игры, хотя мы точно знаем, что The Coalition разрабатывает новую игру на движке Unreal Engine 5. Но похоже, что в последнее время процесс разработки серьезно ускорился, о чем свидетельствует информация Idle Sloth на сайте X.

Только за последнее время в компании были заняты восемь действительно важных вакансий, таких как технический дизайнер геймплея, помощник продюсера и дизайнер уровней, что, вероятно, говорит о том, что Gears 6 вошла в полноценное производство. Остается надеяться, что первые признаки жизни мы увидим в конце этого года или, самое позднее, в 2025 году.