Бета-тест мультиплеера Gears of War: Reloaded стартует 13 июня

Microsoft сообщила, что бета-тест Gears of War: Reloaded начнется в эту пятницу, 13 июня. Полная версия игры выйдет 26 августа на ПК в Steam, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.

Gears of War: Reloaded будет включать несколько новых оптимизаций для многопользовательской игры. Это включает в себя 120 FPS, поддержку 4K и кроссплатформенную игру без использования учетной записи Microsoft. Бета-версия мультиплеера будет доступна для тех, кто оформит предварительный заказ игры.

Игроки, у которых уже есть цифровая версия Gears of War: Ultimate Edition до 5 мая, получат бесплатное обновление до Gears of War: Reloaded. Игра также станет дополнением первого дня для Xbox Game Pass Ultimate и PC Game Pass. Она включает в себя весь контент Gears of War: Ultimate Edition вместе со всеми послерелизными DLC и различными оптимизациями и улучшениями для конкретной платформы. Игроки, которые решат использовать свою учетную запись Microsoft, получат доступ к кроссплатформенному прогрессу, что позволит им продолжить свою кампанию и многопользовательский прогресс на разных устройствах.