ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Gears of War: Reloaded 09.11.2006
Экшен, Адвенчура, Мультиплеер, Шутер, От третьего лица, Кооператив
8.7 1 827 оценок

GEARS of WAR: Reloaded получает много негативных отзывов в Steam

Gruz_ Gruz_

Пользователи сервиса Steam оценили Gears of War: Reloaded далеко не лучшим образом: они заваливают ее негативными отзывами, и сейчас на их долю приходятся 50% из почти 600 рецензий. Одновременно с этим не растет и количество игроков в игре: по данным SteamDB, на пике было 4819 одновременных игроков (сейчас их немногим более 1000).

Главная проблема, на которую жалуются пользователи ПК, - нестабильная производительность, что выглядит довольно серьезно, если учесть, что речь идет об игре многолетней давности, пусть и доработанной. Многие сообщают о частых сбоях, а другие утверждают, что бета-версия казалась более отшлифованной, настолько, что они говорят о некоем общем даунгрейде.

Есть и те, кто обвиняет Microsoft в недостоверной рекламе, поскольку был обещан кооперативный режим с разделенным экраном, которого на самом деле нет. По крайней мере, его нет в текущей версии игры. Посмотрим, появится ли он в будущих обновлениях.

В связи со сложившейся ситуацией студия-разработчик The Coalition выпустила пресс-релиз, в котором сообщила игрокам, что работает над устранением обнаруженных проблем. Она также признала наличие проблем со стабильностью и производительностью, добавив, что знает и о других неудобствах, например, связанных с матчмейкингом, который, похоже, работает не очень хорошо.

О сроках выхода первого патча ( по сути, второго, если учесть патч первого дня) неизвестно, но в сложившейся ситуации можно предположить, что он появится в ближайшее время.

16
22
Комментарии: 22
Ваш комментарий
antiRed

вся серия люты к.л

8
caliskan

Лучше бы 2 и 3 часть выпустили. 1 и так была уже

4
AndruhaGruz

После выхода E-DAY выйдут и все остальные части (2,3,4,5) и новая часть продолжения пятой. Они будут выходить одновременно на ПК (в Steam) и консоли. Вот только с каким интервалом времени между частями еще не сказано. Может будет сборник а может растянут каждую часть раз в год. Ну шестая выйдет точно через год после выхода всех частей на всех платформах.

GraF68ru

мы знаем, но все равно выпустили и срубили с вас, лошар, бабла.

Вот почему я вообще перестал покупать новинки, не говоря о предзаказах

2
DezkQ

Зато кой чему другому яйцы прям до блеска вылезали ) Хотя работает еще хуже ) Да и выглядит тож, не говоря про геймплей который переехал прямиком с ПС1.

Чистой воды фанбойство, все эти оценки не стоят и содержимого лока моего кота

Спойлер

ну тогда и кота -_-

2
Razyobchenko

Двойные стандарты, чел. У METAL GEAR'а ж*па - то больше в игровой индустрии.

DezkQ Razyobchenko

Там жопа еще и Квазимой пахнет )

vvvjust

Какая видеокарта? С геймплея ремейка я конечно проорал, анимации, ии, поведение гг... как люди такое хавают за фулл прайс я хз

vvvjust
Главная проблема, на которую жалуются пользователи ПК, - нестабильная производительность

UE - прОклятый движок

1
Anton Vasiljev

примерно такая аналитика:

3
prowkan Anton Vasiljev
4
Кей Овальд

Это кривые руки.

PunksPlay

Ну почему? Просто почему? Уволили кучу людей, сделали реструктуризацию, сменили управленческий состав, и все равно имея за спиной опыт Редфола они делают вот так?

Сейчас самое время завоевывать новых игроков, не на свою консоль, понятное дело, но на свои игры.

Очень разочаровывает такое отношение.

1
AndruhaGruz

Понятное дело что в стиме она не будет иметь успеха по сколько там уже есть почти то же самое и эта версия имеет не так много отличий. Тут упор делался для платформы Sony так что надо там смотреть отзывы и по моему они там нормальные и работает игра там стабильно.

1
DezkQ

Гиря еще и в пасе есть, а как известно всё что есть даром в пасе, в стиме всегда будет на дне.

Uilenspiegel

Типикл пеке проблемы.

1
Кей Овальд

Знали о проблемах, но всё равно выпустили. Фанаты схавают.

TheNikolay00

Ремастер старой игры не смогли до ума довести, тотальное рукожопие

ЗАГРУЗИТЬ ВСЕ КОММЕНТАРИИ