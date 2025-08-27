GEARS of WAR: Reloaded получает много негативных отзывов в Steam

Пользователи сервиса Steam оценили Gears of War: Reloaded далеко не лучшим образом: они заваливают ее негативными отзывами, и сейчас на их долю приходятся 50% из почти 600 рецензий. Одновременно с этим не растет и количество игроков в игре: по данным SteamDB, на пике было 4819 одновременных игроков (сейчас их немногим более 1000).
Главная проблема, на которую жалуются пользователи ПК, - нестабильная производительность, что выглядит довольно серьезно, если учесть, что речь идет об игре многолетней давности, пусть и доработанной. Многие сообщают о частых сбоях, а другие утверждают, что бета-версия казалась более отшлифованной, настолько, что они говорят о некоем общем даунгрейде.
Есть и те, кто обвиняет Microsoft в недостоверной рекламе, поскольку был обещан кооперативный режим с разделенным экраном, которого на самом деле нет. По крайней мере, его нет в текущей версии игры. Посмотрим, появится ли он в будущих обновлениях.
В связи со сложившейся ситуацией студия-разработчик The Coalition выпустила пресс-релиз, в котором сообщила игрокам, что работает над устранением обнаруженных проблем. Она также признала наличие проблем со стабильностью и производительностью, добавив, что знает и о других неудобствах, например, связанных с матчмейкингом, который, похоже, работает не очень хорошо.
О сроках выхода первого патча ( по сути, второго, если учесть патч первого дня) неизвестно, но в сложившейся ситуации можно предположить, что он появится в ближайшее время.
вся серия люты к.л
Лучше бы 2 и 3 часть выпустили. 1 и так была уже
После выхода E-DAY выйдут и все остальные части (2,3,4,5) и новая часть продолжения пятой. Они будут выходить одновременно на ПК (в Steam) и консоли. Вот только с каким интервалом времени между частями еще не сказано. Может будет сборник а может растянут каждую часть раз в год. Ну шестая выйдет точно через год после выхода всех частей на всех платформах.
мы знаем, но все равно выпустили и срубили с вас, лошар, бабла.
Вот почему я вообще перестал покупать новинки, не говоря о предзаказах
Зато кой чему другому яйцы прям до блеска вылезали ) Хотя работает еще хуже ) Да и выглядит тож, не говоря про геймплей который переехал прямиком с ПС1.
Чистой воды фанбойство, все эти оценки не стоят и содержимого лока моего кота
ну тогда и кота -_-
Двойные стандарты, чел. У METAL GEAR'а ж*па - то больше в игровой индустрии.
Там жопа еще и Квазимой пахнет )
Какая видеокарта? С геймплея ремейка я конечно проорал, анимации, ии, поведение гг... как люди такое хавают за фулл прайс я хз
UE - прОклятый движок
примерно такая аналитика:
Это кривые руки.
Ну почему? Просто почему? Уволили кучу людей, сделали реструктуризацию, сменили управленческий состав, и все равно имея за спиной опыт Редфола они делают вот так?
Сейчас самое время завоевывать новых игроков, не на свою консоль, понятное дело, но на свои игры.
Очень разочаровывает такое отношение.
Понятное дело что в стиме она не будет иметь успеха по сколько там уже есть почти то же самое и эта версия имеет не так много отличий. Тут упор делался для платформы Sony так что надо там смотреть отзывы и по моему они там нормальные и работает игра там стабильно.
Гиря еще и в пасе есть, а как известно всё что есть даром в пасе, в стиме всегда будет на дне.
Типикл пеке проблемы.
Знали о проблемах, но всё равно выпустили. Фанаты схавают.
Ремастер старой игры не смогли до ума довести, тотальное рукожопие