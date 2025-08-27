GEARS of WAR: Reloaded получает много негативных отзывов в Steam

Пользователи сервиса Steam оценили Gears of War: Reloaded далеко не лучшим образом: они заваливают ее негативными отзывами, и сейчас на их долю приходятся 50% из почти 600 рецензий. Одновременно с этим не растет и количество игроков в игре: по данным SteamDB, на пике было 4819 одновременных игроков (сейчас их немногим более 1000).

Главная проблема, на которую жалуются пользователи ПК, - нестабильная производительность, что выглядит довольно серьезно, если учесть, что речь идет об игре многолетней давности, пусть и доработанной. Многие сообщают о частых сбоях, а другие утверждают, что бета-версия казалась более отшлифованной, настолько, что они говорят о некоем общем даунгрейде.

Есть и те, кто обвиняет Microsoft в недостоверной рекламе, поскольку был обещан кооперативный режим с разделенным экраном, которого на самом деле нет. По крайней мере, его нет в текущей версии игры. Посмотрим, появится ли он в будущих обновлениях.

В связи со сложившейся ситуацией студия-разработчик The Coalition выпустила пресс-релиз, в котором сообщила игрокам, что работает над устранением обнаруженных проблем. Она также признала наличие проблем со стабильностью и производительностью, добавив, что знает и о других неудобствах, например, связанных с матчмейкингом, который, похоже, работает не очень хорошо.

О сроках выхода первого патча ( по сути, второго, если учесть патч первого дня) неизвестно, но в сложившейся ситуации можно предположить, что он появится в ближайшее время.