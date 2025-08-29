Gears of War: Reloaded получила первый патч после релиза

Gears of War: Reloaded вышла на этой неделе с несколькими проблемами. К счастью, разработчики из The Coalition занимаются их исправлением и уже выпустили первый патч.

В сообщении в социальных сетях студия сообщила, что решила проблему, из-за которой игроки не могли получить доступ к обликам Адама Феникса и Ани Страуд, которые они получали за предварительный заказ игры на Xbox и Steam. Разработчик также исправил проблему со сбоями в Steam.

Разработчик сообщил, что подготовка и выпуск исправления заняли некоторое время, поскольку его необходимо было сначала протестировать. Microsoft предупредила, что выпуск патча может привести к кратковременным перебоям в работе сервисов.

Gears of War: Reloaded вышла 26 августа на PS5, Xbox Series X|S и ПК. Ремастер оригинальной игры знаменует собой дебют франшизы на PlayStation после 19 лет эксклюзивной игры на Xbox.