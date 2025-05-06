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Gears of War: Reloaded 09.11.2006
Экшен, Мультиплеер, Шутер, От третьего лица, Кооператив
8.7 1 774 оценки

Gears of War: Reloaded получит поддержку PS5 Pro

Gruz_ Gruz_

Вчера, как гром среди ясного неба, появилась новость о работе над обновленной первой частью серии Gears of War. Но самым большим сюрпризом стало объявление о выходе игры на PlayStation. Как несложно догадаться, сама Sony тоже была готова к этому анонсу, поскольку Gears of War: Reloaded уже доступна в PlayStation Store.

На данный момент самой важной информацией для владельцев консолей Sony является то, что игра будет использовать возможности PS5 Pro. Также в игре будут реализованы функции контроллера DualSense.

Gears of War: Reloaded выйдет 26 августа 2025 года на Xbox Series, Xbox PC, Xbox Cloud Gaming, PlayStation 5 и Steam . Игроки, которые уже купили Gears of War Ultimate Edition получат обновление Reloaded бесплатно. Впрочем, это предложение касается только изданий для ПК и Xbox.

12
7
Комментарии: 7
Ваш комментарий
Вазген строитель

Кроме того, что на соньку портанут для сонидаунов, никакого смысла нет, так как все фанбои на пк или коробке и все кто хотел, давно прошли по нескольку раз и чутка подтянутый графон погоды не сделает, все таки это довольно примитивный коридорный консоло-шутан 2006 года, за 20 лет морально устарел.

10
GEOMaxiWu

Как скажешь

Agentdead

Ахахах дада. Ну а я куплю в стиме и с кайфом, раз седьмой, перепройду шедеврик.

3
SERGEY-SP

а 2 и 3 часть они не хотят выпустить!

3
nakaaa1994

тоже абсолютно не понимаю идиотизма этого.

Finni24

PS тоже XBOX

1
CRAZY rock GAME

А обещали трилогию уроды, первую то еле прошел с ее многочисленными проблемами