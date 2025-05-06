Gears of War: Reloaded получит поддержку PS5 Pro

Вчера, как гром среди ясного неба, появилась новость о работе над обновленной первой частью серии Gears of War. Но самым большим сюрпризом стало объявление о выходе игры на PlayStation. Как несложно догадаться, сама Sony тоже была готова к этому анонсу, поскольку Gears of War: Reloaded уже доступна в PlayStation Store.

На данный момент самой важной информацией для владельцев консолей Sony является то, что игра будет использовать возможности PS5 Pro. Также в игре будут реализованы функции контроллера DualSense.

Gears of War: Reloaded выйдет 26 августа 2025 года на Xbox Series, Xbox PC, Xbox Cloud Gaming, PlayStation 5 и Steam . Игроки, которые уже купили Gears of War Ultimate Edition получат обновление Reloaded бесплатно. Впрочем, это предложение касается только изданий для ПК и Xbox.