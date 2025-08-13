Новый трейлер Gears of War: Reloaded представляет Августа Коула

Microsoft выпустила новый трейлер Gears of War: Reloaded, в котором представлен Август Коул, легендарный бывший чемпион по трэшболу и настоящий кошмар Саранчи, чьё вторжение внезапно положило конец невероятной карьере Коула, вынудив его присоединиться к Коалиции Огайо.

Невероятная атлетичность Коула Трейна позволяет ему быстро и мощно сражаться с врагами, стремительно бросаясь в атаку и совершая множество быстрых убийств с невероятной хитростью, не свойственной ни одному другому солдату-человеку.

Конечно, Коул обладает уникальной личностью и всегда умеет правильно говорить, даже в самые драматичные моменты: его вклад в отряд «Дельта» имеет решающее значение, в чём вы убедитесь, пройдя кампанию Gears of War: Reloaded.

Вместе с Маркусом, Домом и Бэрдом Коул формирует непобедимую команду, наносящую сокрушительные удары по армии Саранчи и освобождая несколько крупных городов от её нашествия.