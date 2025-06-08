Стали известны системные требования Gears of War: Reloaded

Coalition и Microsoft представили системные требования к ПК Gears of War: Reloaded. Обновлённая версия оригинальной игры 2006 года получил поддержку 4K, улучшенные текстуры и улучшения теней и отражений. Она также поддерживает 60 FPS во время кампании и 120 FPS в многопользовательском режиме с переменной частотой обновления.

Создатели для минимальных характеристик указали процессор AMD Ryzen 3 или Intel i5 Skylake, видеокарту AMD Radeon RX 480 / RX 5300 или Nvidia GeForce GTX 1650 / 1050 Ti or Intel(R) Arc(TM) A380, 8 ГБ ОЗУ и 70 ГБ свободного места на диске.

Coalition и Microsoft рекомендуют использовать процессор AMD Ryzen 5 или Intel i5 Coffee Lake, видеокарту AMD Radeon RX 5600 или NVIDIA GeForce GTX 1070 / GTX 1660 Ti / RTX 2070.

Gears of War: Reloaded выйдет на Xbox Series X/S, PS5 и ПК 26 августа.

Системные требования

Минимальные:

64-разрядные процессор и операционная система



ОС: Windows10 - 19H2

Windows10 - 19H2

Процессор: AMD Ryzen 3 (Four-Core) или Intel i5 Skylake

AMD Ryzen 3 (Four-Core) или Intel i5 Skylake

Оперативная память: 8 ГБ ОЗУ

8 ГБ ОЗУ

Видеокарта: AMD Radeon RX 480 / RX 5300 или Nvidia GeForce GTX 1650 / 1050 Ti or Intel(R) Arc(TM) A380

AMD Radeon RX 480 / RX 5300 или Nvidia GeForce GTX 1650 / 1050 Ti or Intel(R) Arc(TM) A380

DirectX: версии 12

версии 12

Место на диске: 70 ГБ

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