Стали известны системные требования Gears of War: Reloaded

Coalition и Microsoft представили системные требования к ПК Gears of War: Reloaded. Обновлённая версия оригинальной игры 2006 года получил поддержку 4K, улучшенные текстуры и улучшения теней и отражений. Она также поддерживает 60 FPS во время кампании и 120 FPS в многопользовательском режиме с переменной частотой обновления.
Создатели для минимальных характеристик указали процессор AMD Ryzen 3 или Intel i5 Skylake, видеокарту AMD Radeon RX 480 / RX 5300 или Nvidia GeForce GTX 1650 / 1050 Ti or Intel(R) Arc(TM) A380, 8 ГБ ОЗУ и 70 ГБ свободного места на диске.
Coalition и Microsoft рекомендуют использовать процессор AMD Ryzen 5 или Intel i5 Coffee Lake, видеокарту AMD Radeon RX 5600 или NVIDIA GeForce GTX 1070 / GTX 1660 Ti / RTX 2070.
Gears of War: Reloaded выйдет на Xbox Series X/S, PS5 и ПК 26 августа.
Системные требования
Минимальные:
- 64-разрядные процессор и операционная система
- ОС: Windows10 - 19H2
- Процессор: AMD Ryzen 3 (Four-Core) или Intel i5 Skylake
- Оперативная память: 8 ГБ ОЗУ
- Видеокарта: AMD Radeon RX 480 / RX 5300 или Nvidia GeForce GTX 1650 / 1050 Ti or Intel(R) Arc(TM) A380
- DirectX: версии 12
- Место на диске: 70 ГБ
Рекомендованные:
- 64-разрядные процессор и операционная система
- ОС: Windows 10 – 22H2 / Windows 11 - 24H2
- Процессор: AMD Ryzen 5 (Six-Cores) или Intel i5 Coffee Lake
- Оперативная память: 8 ГБ ОЗУ
- Видеокарта: AMD Radeon RX 5600 или NVIDIA GeForce GTX 1070 / GTX 1660 Ti / RTX 2070
- DirectX: версии 12
- Место на диске: 70 ГБ
вот такие должны быть требования с 2023 по 2025 - а не 3080 в минималках (для фулл хд естественно)
Карта 7 летней давности должна быть в требованиях игр выходящих в 2025 году? Ну для пососной графики - да.
ну да лучше 3080 в минималках для 1080 и длсс с генерацией.
Ты хотя бы играл с длсс и фреймгеном ?
5300 🤣🤣🤣 это что такое
Сам офигел, загуглил, реально есть такая на 3гб)))) Уровень ~1050
Бесплатно хоть раздадут тем, у кого есть ultimate edition. А так, смысла покупать вообще нет.
Майкам большой респект за то, что они свои конференции проводят без ведущих с тупыми наигранными шутками. Просто сразу трейлеры один за другим без всякой клоунады.