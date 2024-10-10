Демоверсия российской онлайн-RPG Gedonia 2 доступна для скачивания

Ещё с 8 октября доступна демоверсия российской онлайн-RPG Gedonia 2. Пока что разработчики предлагают опробовать лишь однопользовательский режим, но и этого достаточно, чтобы составить первое впечатление об игре. В демке можно исследовать часть стартовой локации, познакомиться с завязкой сюжета и пройти один квест. Приятный бонус — возможность прокачать персонажа до 12 уровня и перенести его в полную версию игры, когда она выйдет.



А сегодня для демоверсии вышло обновление 1.03, которое значительно улучшило игровой процесс. Пожалуй, главное нововведение — переработанная система сбора лута. Теперь не нужно кликать на каждый предмет отдельно: персонаж автоматически подбирает всё, что лежит рядом. Впрочем, разработчики готовы прислушаться к мнению сообщества и вернуть старую систему из первой части, если новшество не придётся игрокам по душе.

Помимо этого, в обновлении поработали над отзывчивостью персонажа, исправили ряд визуальных проблем и улучшили оптимизацию открытого мира. Не обошли вниманием и пользовательский интерфейс: его размер корректно меняется в настройках, а назначение клавиш больше не вызывает проблем. Кстати, устранили досадный баг с повреждением сохранений персонажей — теперь можно не бояться потерять прогресс.