В бесплатном обновлении для шутера Generation Zero добавили робота-компаньона, которого можно настроить ©

Противостоять злобным машинам Generation Zero теперь можно в компании верного роботизированного помощника. Шутер с элементами выживания от разработчиков из студии Systemic Reaction получил важное обновление, которое добавляет в проект механику спутников. Игроки могут исследовать карту и проходить задания вместе с роботом-компаньоном, которого можно самостоятельно настроить.

Игроки просили добавить компаньонов еще в 2018 году, но реализовать задумку у разработчиков получилось только сейчас. Обзавестись напарником можно после прохождения специального задания, которое появилось на доске объявлений в бункере Весслана.

В качестве награды игроки получат дружелюбного Бегуна, который будет оказывать огневую поддержку в бою и помогать с исследованием локаций. Механическому напарнику можно будет изменять его имя, оружие, цветовую схему и даже голос, которым он использует для общения с вами.

Generation Zero доступна для игры на ПК и консолях.