Авторы Genshin Impact готовят новый проект

HoYoverse зарегистрировала в китайском правительстве новый проект “星布谷地” (“Долина звездного неба”). По слухам, это будет игра в духе популярной Animal Crossing. Пока проект не заявлен официально, но фанатов китайской студии точно ждет нечто необычное.

А пока HoYoverse не спешит делиться подробностями, игроки уже гадают, как будет выглядеть и монетизироваться новая игра. В первых рядах теории о продаже лимитированной мебели или скинов, а также NPC. Но пока это все догадки.