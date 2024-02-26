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Genshin Impact 28.09.2020
Экшен, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир, Аниме
7.4 1 471 оценка

Авторы Genshin Impact готовят новый проект

Simple Jack
Новости

HoYoverse зарегистрировала в китайском правительстве новый проект “星布谷地” (“Долина звездного неба”). По слухам, это будет игра в духе популярной Animal Crossing. Пока проект не заявлен официально, но фанатов китайской студии точно ждет нечто необычное.

А пока HoYoverse не спешит делиться подробностями, игроки уже гадают, как будет выглядеть и монетизироваться новая игра. В первых рядах теории о продаже лимитированной мебели или скинов, а также NPC. Но пока это все догадки.

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Комментарии: 1
Ваш комментарий
Netro359

Animal Crossing... бесстыжие, абсолютно любая дичь но с максимальным профитом в год.

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