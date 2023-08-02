Авторы Genshin Impact и Honkai: Star Rail заработали $8 млрд

Китайская студия miHoYo заработала на мобильных версиях Genshin Impact, Honkai: Star Rail и других своих игр более $8 миллиардов, следует из данных аналитического сервиса AppMagic. Это сумма без учета версий для PC и консолей PlayStation.

Большую часть прибыли обеспечила Genshin Impact — 73%, а Star Rail, запущенная весной, заработала 6% от суммы. Оставшаяся часть приходится на Honkai Impact 3rd (6%) и Tears of Themis (1%).

Охотнее всего на игры miHoYo тратят в Китае и Японии, доля этих стран равна 60%. США занимают третье место с 15%. В играх студии чаще донатят владельцы устройств Apple — таковых 69%, оставшаяся часть — за пользователями Android.