Авторы Genshin Impact провели крупнейший симфонический концерт в Шанхае

Студия miHoYo продолжает гордиться своим уникальным звуковым сопровождением Genshin Impact. Разработчики регулярно публикуют бесплатный саундтрек из игры, а также организовывают концерты по всему миру. Недавнее подобное мероприятие в Шанхае стало одним из самых крупных музыкальных событий во всем Китае.

Как прошёл концерт в Шанхае, вы можете увидеть в специальном ролике, который опубликовала miHoYo на официальных каналах игры. На протяжении более полутора часов поклонники Genshin Impact могли наслаждаться настоящим симфоническим оркестром, который оживлял мелодии из игры. В этом ему помогал профессиональный хор, состоящий из известных исполнителей Китая.

Новый музыкальный концерт Genshin Impact прошёл на Мерседес-Бенц-Арене, которая вмещает в себя более 18 тысяч человек. Согласно сообщениям от местных журналистов, зрительский зал был полностью заполнен. Такой аншлаг удивил даже самих разработчиков и организаторов, которые не ожидали увидеть такое огромное число поклонников.