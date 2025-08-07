Геймеры раскритиковали авторов Genshin Impact за отказ от поддержки PS4

6 августа августа создатели Genshin Impact объявили, что игру перестанут поддерживать на PlayStation 4. Решение вызвано повышением системных требований экшена, а консоль Sony больше не справляется с нагрузкой. Геймеры отмечают, что во многих сценах счетчик FPS на экране падает до критических отметок.
С другой стороны, пользователи остались недовольны решением miHoYo. Теперь поклонникам Genshin Impact придется переходить на другую платформу, чтобы продолжить играть. Некоторые отметили, что перейти с геймпада на клавиатуру и мышь очень сложно.
Спасибо, хое [HoYoverse]. Я вас ненавижу.
I love_Xiao
Гады, гады, гады, гады! Любимый только прикупил PS4, чтобы я играла в эту китайскую штуку. И чтобы все вот так? Мда.
miumiumeow
Ну вы и контора ....
Anrays
Кто вас ударил по голове, что вы решили удалить Genshin Impact с PS4 и других устройств? Я разочарована. Игроки, играющие на PS4, — я соболезную вам.
борщевой дракончик
Часть геймеров с пониманием отнеслась к прекращению поддержки Genshin Impact на PS4. Пользователи предположили, что таким образом Sony хочет, чтобы поклонники гача-экшена перешли на PlayStation 5.
Честно? Не удивлен. До того, как на PS% пересесть, я проходил на S$ сюжет Натлана 5.1, и там фпс проседал до беспредела. Мало того, что на пс4 стоит лок в 30 фпс, так эти 30 фпс ещё и проседают, игровой опыт не самый приятный.
Kazui1
Игра идет ужасно на PS$, а ухудшать графику, видимо, разрабы принципиально не хотят.
newdan4ik
Челы винят разработчиков, когда тут, скорее, это Sony делают все, чтобы перешли на PS5 для будущей GTA.
AshotTerrero
Ахахах, какой кринж, боже...
А кринж в чём? Не все богатые, чтобы позволить себе PS5)
Так дело то не только в деньгах. Это тоже самое если бы я щас сидел на Windows 7 и жаловался на то, что разрабы отказываются её сейчас поддерживать в своих играх.
Тем более Генши импакт она наверное почти на всех смартфонах шас + - запускается..ну там аппарат явно дешевле обойдётся чем новая плойка.
Да и речь, возможно, не о финансах, а сам факт, только куплена именно такая пс4, может её и за глаза хватает для их нужд, а тут бац и Murphy's Law во всей красе.
А выше, да, "уникальный" чел - нашел корни, где его нет.
консоли 12 лет, поддержка уже давно прекращена, а уже в следующем году Сони отключит сервисы. Они бы еще о PS3 негодовали...
Отключат сервисы? Что ты такое несешь?))) На пс3 сервисы до сих пор не отключили
Дело не в том, насколько старая консоль, а в её производительности, которая ничем не хуже мобильной. То есть для смартфонов они могут завозить оптимизацию и выбор по загрузке отдельных частей игры, а на PS4 нет?
Делают как им проще
Не знаю кому эта игра особо нужна, ну с учётом что она на смартах есть, то не понят отказ этой платформы.
Вот вам и аргумент консольщиков "купил и играй", "ничего апгрейдить не нужно". А если по делу, то Геншин ведь есть на мобилках, как консоль может быть слабее телефона? Они столько денег лутают со своих гачик-круток, а оптимизацию завести не могут? Остаётся только сделать вывод, что по их внутренней статистике владельцы ПС4 донатят так мало, что выгодней от них избавится "с этой овцы, даже клока шерсти не жди".
На мобилках они могут оптимизировать игру, за то на ps4 почему-то мощность не позволяет. Ясное дело что им просто в падлу на эту консоль разрабатывать игру. И легче забить на эту версию игры
Что поделать раз технологии не стоят на месте. Если любите игру то можно и перейти на 5 плойку.