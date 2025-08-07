Геймеры раскритиковали авторов Genshin Impact за отказ от поддержки PS4

6 августа августа создатели Genshin Impact объявили, что игру перестанут поддерживать на PlayStation 4. Решение вызвано повышением системных требований экшена, а консоль Sony больше не справляется с нагрузкой. Геймеры отмечают, что во многих сценах счетчик FPS на экране падает до критических отметок.

С другой стороны, пользователи остались недовольны решением miHoYo. Теперь поклонникам Genshin Impact придется переходить на другую платформу, чтобы продолжить играть. Некоторые отметили, что перейти с геймпада на клавиатуру и мышь очень сложно.

Спасибо, хое [HoYoverse]. Я вас ненавижу.



I love_Xiao

Гады, гады, гады, гады! Любимый только прикупил PS4, чтобы я играла в эту китайскую штуку. И чтобы все вот так? Мда.



miumiumeow

Ну вы и контора ....



Anrays

Кто вас ударил по голове, что вы решили удалить Genshin Impact с PS4 и других устройств? Я разочарована. Игроки, играющие на PS4, — я соболезную вам.



борщевой дракончик

Часть геймеров с пониманием отнеслась к прекращению поддержки Genshin Impact на PS4. Пользователи предположили, что таким образом Sony хочет, чтобы поклонники гача-экшена перешли на PlayStation 5.

Честно? Не удивлен. До того, как на PS% пересесть, я проходил на S$ сюжет Натлана 5.1, и там фпс проседал до беспредела. Мало того, что на пс4 стоит лок в 30 фпс, так эти 30 фпс ещё и проседают, игровой опыт не самый приятный.



Kazui1

Игра идет ужасно на PS$, а ухудшать графику, видимо, разрабы принципиально не хотят.



newdan4ik

Челы винят разработчиков, когда тут, скорее, это Sony делают все, чтобы перешли на PS5 для будущей GTA.



AshotTerrero