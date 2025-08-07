Genshin Impact готовится к запуску на HarmonyOS

Популярная ролевая игра Genshin Impact начала появляться в фирменном магазине приложений AppGallery для устройств на базе HarmonyOS. Речь идет о нативной версии игры, которая не потребует от пользователей установки через сторонние сервисы или других обходных путей.

На данный момент игрокам доступно приглашение для участия в публичном бета-тестировании. Полноценный релиз должен состояться после завершения этапа тестирования. Появление нативной версии является результатом официального сотрудничества между разработчиком HoYoverse и компанией Huawei, о котором было объявлено ранее.

В рамках этого партнерства для Genshin Impact обещают ряд технических улучшений. Сообщается, что нативная поддержка HarmonyOS позволит игре работать со значительно более высокой производительностью, чем раньше. Кроме того, версия для HarmonyOS сохранит полную кроссплатформенную совместимость, благодаря чему пользователи смогут играть вместе с владельцами устройств на Android и iOS. Этот шаг является частью более широкой инициативы Huawei по расширению экосистемы приложений для своей операционной системы.