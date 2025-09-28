Genshin Impact получит аниме от Ufotable - премьера в 2027 году

Одна из самых популярных игр последних лет, Genshin Impact, готовится к новому этапу своей истории — в 2027 году выйдет её полноценная анимационная адаптация.

Информация о проекте появилась в официальных социальных сетях разработчиков. За постановку отвечает легендарная студия Ufotable, известная по хитам «Клинок, рассекающий демонов» и серии Fate. Режиссёром назначен Такахиро Миура, ранее работавший над «Fate: Клинков бесконечный край». Пока сюжет, актёрский состав и другие детали держатся в секрете, но ожидания от проекта крайне высокие.

Для фанатов это долгожданная новость — слухи о возможной экранизации ходили уже несколько лет. С учётом визуальной проработки мира Teyvat и эпических историй персонажей, адаптация обещает стать масштабным аниме-событием.

Напомним, Genshin Impact вышла в 2020 году и быстро завоевала огромную аудиторию. Игра доступна бесплатно на ПК, PlayStation 4 и 5, а также мобильных устройствах Android и iOS. Система баннеров и внутриигровых ресурсов позволяет получать новых героев, что стало одной из ключевых особенностей проекта.