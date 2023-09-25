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об игре
Genshin Impact 28.09.2020
7.3 1 271 оценка

iPhone 15 Pro не справился с Genshin Impact

KoRnEr
Новости

Недавно на своей презентации компания Apple рассказала об игровых возможностях iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max.

Тогда представители компании заявили, что оба флагмана могут запускать современные AAA-игры с трассировкой лучей, предоставляя геймплей на уровне игровых консолей нового поколения. В рамках презентации компания даже показала, как смарфон запускает Resident Evil Village, но теперь оказалось, что при запуске Genshin Impact на максимальных настройках смартфон просто лагает.

Автор канала TheRelaxingEnd протестировал новый флагман и в целом во многих играх смартфон показывал себя достаточно неплохо — в GTA: San Andreas, eFootball PES, PUBG Mobile и Call of Duty Mobile частота кадров была высокой, проблем с зависаниями не наблюдалось.

Но с запуском Genshin Impact ситуация изменилась кардинально — игра периодически просто зависает на секунду, хотя в остальном частота кадров более или менее плавная. Автор канала TheRelaxingEnd объяснил, что решил выкрутить все настройки графики на максимум, но, к сожалению, это оказалось слишком сложным испытанием для флагманского смартфона iPhone 15 Pro.

Возможно, разработчикам нужно будет выпустить какой-то патч, чтобы улучшить оптимизацию клиента под возможности нового процессора, но есть ощущение, что проблема в перегреве — иногда процессу нужно сбрасывать частоту, чтобы удерживать температуру на нужном уровне, и из-за этого происходят зависания. Вероятно, решить это можно лишь понизив настройки графики.

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Комментарии: 10
Ваш комментарий
Twiceasniceasguys

В перчатках, чтобы не заразиться эпплизмом?

10
iWZn00b

пока подожду выхода тестов с Косынкой и Сапёром, а там уже и посмотрим

2
KANSERVATOR

А что за битый большой пиксель закругленный на экране с лева?

2
TheNikolay00

Очевидно, что заявление про консольные порты было мягко говоря неправдой

1
Roayal cat

Почему не правда, с такой вот производительностью фризами, просадками... Но ничего в 16 или 17 поправят...

0
tinsoman

Страшно представить на что ещё способен Genshin Impact.

1
StrelitziaReg
современные AAA-игры с трассировкой лучей

прикольно , у меня 3090ти не тянет лучики (дум исключение) , а айфончик тянет. Ну все , буду менять свой 11 обычный на 15 про и играть на нем.

1
Кей Овальд

Они с такой дырищей в экране делают смартфон для игр? Удачи, чо.

0
Real Slim Shady

А Starfield потянет?

0
Eddward West

как эта праша даже на мобилке может лагать ?

-3