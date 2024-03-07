Новый трейлер Genshin Impact демонстрирует пятизвездочную Тиори

С выходом нового обновления разработчик Genshin Impact компания HoYoverse начала традиционный цикл новых трейлеров, представляющих очередного пятизвездочного персонажа.

Новую героиню зовут Тиори, и она появится 13 марта в версии 4.5. Она — персонаж Гео, родом из Иназумы, хотя живет в Фонтейне, где и происходит действие сюжета.

Она - владелица магазина в Фонтейне, и, скажем так, она не любит болтать без умолку, как вы можете увидеть в трейлере выше с участием ее английской актрисы озвучки Бриттани Лауда.

Как и положено первому трейлеру, это знакомство с персонажем и не показывает никакого геймплея. В ближайшие несколько дней появятся другие трейлеры, демонстрирующие игровой процесс Тиори.

Genshin Impact уже доступна для PS5, PS4, PC, iOS и Android. Поскольку это free-to-play, для того чтобы насладиться игрой, не нужно совершать никаких первоначальных покупок, хотя в игре есть много возможностей для участия в микротранзакциях.