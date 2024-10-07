Стильный музыкальный трейлер Genshin Impact раскрывает особенности геймплея за Шилонен

Разработчики из китайской студии miHoYo активно готовятся к выходу следующего крупного обновления для Genshin Impact. Популярная бесплатная игра уже через несколько дней получит патч под номером 5.1, который принесёт новые события, а также расширение региона Фонтейн и задания Архонтов. Кроме всего прочего, в этой версии Genshin Impact дебютирует уникальная героиня Шилонен со стихией Гео, особенности которой были в полной мере раскрыты в представленном трейлере.
Главная отличительная черта Шилонен заключается в её чувстве ритма. Это первый персонаж в Genshin Impact, который ориентируется на музыку. Она будет выступать в роли персонажа поддержки, способного наносить урон на поле боя и снижать сопротивление врагов к различным стихиям.
Новая героиня станет доступна в Genshin Impact в день выхода обновления "Радуга обречена сгореть", релиз которого состоится уже 9 октября. Поскольку это будет 5-звёздочный персонаж, получить её можно будет только в рамках собственного баннера, но перед этим её можно опробовать в любой момент с помощью тестового забега через внутриигровое меню.
Ну и кринж, особенно на моменте, когда она начала рэпчину зачитывать.
Шиловзаден😄
Геймплей гейщита, как и у всех мобилок один: донатим с маминой карточки, чтобы крутить крутки в казино.
Вот зачем ты написал это? теперь будет больше мамочек без денег на карточке
Риторика у хейтерочков геншина всегда одна: шуточки про донат на крутки. Сначала хоть смешно было, кекал с ваших высеров. Сейчас как-то грустно стало, что-то вы ребята никак не выздоровеете.
О, дойные коровы полезли...
Ну давай, малыш. Докажи, что я не прав.
Докажи, что геншин- не донатаня помойка, с встроенным казино, тонной гринда и платными ускорителями гринда. Что она не удерживает школоту в онлайне манипуляциями типа ежедневных подачек.
Как человек, что играла в это гуано, получив Альбедо вместо Ганьюй до её ввода и свалившая из игры после этого, скажу. Что единственное, что держало игроков в игре раньше, это сюжет. А вообще, многим надо было из игры свалить ещё на ивенте с метеорами, про ивент с доставкой игры я лучше промолчу, самый е...тый ивент был. Да и честно, в Гейшите геймплея как такового, нет. Если сначала был "Эффект ВАУ" и было приятно побегать и исследовать карту, то после ввода Тартальи, весь геймплей превратился в то, что ты заходишь в игру, дрочыш боссов пока энергия не уйдёт, пытаешься нафармить артефакты, а про гринд ресов я лучше промолчу. Он ещё более е...тый чем в любой сингловой JRPG завязанной на гринде.
Ну как научишься разговаривать нормально, "малыш", я подумаю над твоей просьбой. Сниходительным тоном со своей мамкой будешь дома разговаривать, когда тебе супчик с луком сварят.