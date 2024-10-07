Стильный музыкальный трейлер Genshin Impact раскрывает особенности геймплея за Шилонен

Разработчики из китайской студии miHoYo активно готовятся к выходу следующего крупного обновления для Genshin Impact. Популярная бесплатная игра уже через несколько дней получит патч под номером 5.1, который принесёт новые события, а также расширение региона Фонтейн и задания Архонтов. Кроме всего прочего, в этой версии Genshin Impact дебютирует уникальная героиня Шилонен со стихией Гео, особенности которой были в полной мере раскрыты в представленном трейлере.

Главная отличительная черта Шилонен заключается в её чувстве ритма. Это первый персонаж в Genshin Impact, который ориентируется на музыку. Она будет выступать в роли персонажа поддержки, способного наносить урон на поле боя и снижать сопротивление врагов к различным стихиям.

Новая героиня станет доступна в Genshin Impact в день выхода обновления "Радуга обречена сгореть", релиз которого состоится уже 9 октября. Поскольку это будет 5-звёздочный персонаж, получить её можно будет только в рамках собственного баннера, но перед этим её можно опробовать в любой момент с помощью тестового забега через внутриигровое меню.