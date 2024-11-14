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Genshin Impact 28.09.2020
Экшен, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир, Аниме
7.4 1 694 оценки

Свежий трейлер Genshin Impact показал Часку и ее способ улаживать разногласия

butcher69
Новости

Разработчики Genshin Impact выпустили новое видео из серии «Истории персонажей», где представили Часку — центрального героя версии 5.2. Это лимитированный персонаж стихии Анемо, вооруженный луком. Часка покоряет игроков своей уникальной философией, особенно в вопросах разрешения конфликтов.

Сюжет персонажа подчеркивает ее внутреннюю силу и непростое прошлое. Хотя Часка почти не помнит свое детство, ей знакомы эмоции, такие как разочарование и боль. По её мнению, конфликты раздирают людей изнутри, заставляя идти на жертвы ради мира. Но, уверена Часка, любой конфликт можно уладить, если найти подходящую точку опоры.

Сравнивая любовь с ласковыми сумерками, а мир с легкостью пера, Часка показывает, что глубокие чувства заслуживают борьбы, даже если это приводит к временным разногласиям с близкими.

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Комментарии: 6
Ваш комментарий
Jarvis666
ее способ улаживать разногласия

Подробнее о её способах разрешения конфликтов смотреть на rule34

4
PREDATOR7706

Поддержку 120 герц когда завезут

0
Lorenzo Lamas

больше двух лет играю игра огонь а также ХСР и ZZZ очень игры зашли так праработан сюжет и лор этих игр я не где такого не видел

0
Wolfenstein

а свою часку Часка покажет там в хентаее этом галимом ?

-2
Friedrich Woltmann

в 45 сезоне 765 серии!

0
0FILIN0

Genshin Impact — игра для импотентов, кто поставит + к этому посту, Автоматический становится импотентом.

-4