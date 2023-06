Состоялся анонс Ghost Bike про магических курьеров, курсирующих между миром живых и мертвых ©

Издатель Annapurna Interactive и разработчик Messhof представили трейлер своей новой игры Ghost Bike. Ghost Bike ставит игроков на место уличного мальчишки в городе Фрихаб.

Сюжет Ghost Bike вращается вокруг игрока, пытающегося оживить последний из титулованных велосипедов-призраков - магических курьеров, курсирующих между миром живых и мертвых. Игрокам предстоит отправиться на своем Ghost Bike в загробный мир, чтобы спасти заблудшие души в мире колес.

В игре представлен полуоткрытый мир, который позволит игрокам продвигаться по игре и выполнять задания в своем собственном темпе. По пути игроки смогут найти спрятанные детали велосипеда, чтобы настроить его под себя. В игре также будут представлены велосипедные гонки, в которых игроки смогут принять участие: от гонок профессионального пелотона до соревнований по критериуму.

Музыка в игре будет представлена композициями исполнителей с музыкального лейбла Italians Do It Better.

Ghost Bike выйдет в 2024 году на PC, PS5 и Xbox Series X/S.