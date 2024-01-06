Сиквел Ghost of Tsushima, возможно, будет представлен уже в этом году

Ghost of Tsushima вышла более трех лет назад и остается одним из самых интересных эксклюзивов среди игр для PlayStation. Многие разработчики хвалили игру за прекрасный открытый мир и аутентичное японское представление, что сделало ее любимицей фанатов прошлого поколения.

Пока фанаты ждут дополнительной информации об IP, 2024 год может стать годом анонса Ghost of Tsushima 2.

Как отмечает пользователь Zuby_Tech, Sucker Punch Production не делала никаких крупных проектов с 2020 года, когда вышла Ghost of Tsushima.

После ее выхода компания работала над режиссерской версией игры для PS5 и выпустила отдельный кооперативный мультиплеерный режим Legends в качестве дополнения к одиночной игре.

Вполне вероятно, что в последнее время команда была сосредоточена на Ghost of Tsushima 2. На разработку сиквела указывало прошлогодние вакансии: студия набирала сотрудников для неанонсированной стелс-игры с открытым миром.

Эти вакансии также намекали на то, что основной упор будет сделан на ближний бой. Поскольку все эти элементы уже являются частью IP, а первая игра продалась тиражом 10 миллионов копий, нет причин полагать, что команда не работает над сиквелом.

Линейка игр от PlayStation после 2024 года по большей части остается загадкой. В то время как Xbox уже показала различные собственные эксклюзивы на будущее, то же самое нельзя сказать о командах PlayStation.

Поэтому, учитывая, что PlayStation нуждается в более убедительных анонсах в условиях жесткой конкуренции, а такие команды, как Santa Monica Studio, еще только приступают к новым проектам, аналитики считают, что есть большая вероятность того, что Ghost of Tsushima 2 будет наконец-то анонсирована в этом году.

Недавно стало известно, что бюджет Ghost of Tsushima составил всего 60 миллионов долларов, что меньше бюджета, потраченного PlayStation на такие эксклюзивы, как God of War Ragnarok и The Last of Us Part 2. Причем продажи последней, по имеющимся данным, недалеко ушли от показателей "Призрака Цусимы".