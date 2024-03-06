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Ghost of Tsushima 17.07.2020
Экшен, Адвенчура, Стелс, Открытый мир
8.2 692 оценки

Скриншоты и особенности ПК-версии Ghost of Tsushima

monk70
Новости

Издатель Sony Interactive Entertainment и разработчики Sucker Punch Productions и Nixxes Software выпустят Ghost of Tsushima Director’s Cut для ПК в Steam и Epic Games Store 16 мая.

Режиссерская версия Ghost of Tsushima впервые вышла на PlayStation 5 и PlayStation 4 20 августа 2021 года. Оригинальная игра была выпущена для PlayStation 4 17 июля 2020 года.

«Мы с гордостью сообщаем, что наши друзья и партнеры из Nixxes переносят Ghost of Tsushima на ПК!» — заявил соучредитель Sucker Punch Productions Брайан Флеминг. «Это первый проект для Sucker Punch — вся наша предыдущая работа была эксклюзивной для консолей, поэтому мы в восторге от всего этого, и Nixxes была подходящей командой для реализации этого проекта. С их участием мы знали, что результаты будут просто потрясающими! А теперь извините, я иду заказывать сверхширокий монитор!»

Предварительные заказы на версию для ПК включают в себя ранние внутриигровые разблокировки верного коня из режима «Новая игра +», костюм путешественника и краску для изрубленных доспехов в лавке Баку.

Особенности ПК-версии:

  • Испытайте Ghost of Tsushima с разблокированной частотой кадров и множеством графических опций, адаптированных для широкого спектра оборудования, от высокопроизводительных ПК до портативных игровых ПК.
  • Получите еще больше удовольствия от происходящего благодаря поддержке сверхширокого (21:9), сверхширокого (32:9) и даже трех мониторов с соотношением сторон 48:9.
  • Повысьте производительность с помощью таких технологий масштабирования и генерации кадров, как NVIDIA DLSS 3, AMD FSR 3 и Intel XeSS. Также поддерживаются NVIDIA Reflex и NVIDIA DLAA, улучшающие качество изображения.**
  • Синхронизация губ по-японски. Наслаждайтесь более аутентичным опытом синхронизации губ для японской озвучки, что стало возможным благодаря видеороликам, которые визуализируются на вашем ПК в реальном времени.
  • Выбирайте, как вы управляете действием. Ощутите тактильную обратную связь и адаптивные триггеры с помощью проводного контроллера DualSense…
  • … или используйте мышь и клавиатуру с полностью настраиваемыми элементами управления.
  • Тактильная обратная связь. Совершенствуйте свое лезвие с помощью захватывающей тактильной обратной связи контроллера DualSense.
  • Адаптивные спусковые крючки. Повысьте свою точность с помощью лука, используя адаптивное сопротивление спускового крючка.
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