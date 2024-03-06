Скриншоты и особенности ПК-версии Ghost of Tsushima

Издатель Sony Interactive Entertainment и разработчики Sucker Punch Productions и Nixxes Software выпустят Ghost of Tsushima Director’s Cut для ПК в Steam и Epic Games Store 16 мая.
Режиссерская версия Ghost of Tsushima впервые вышла на PlayStation 5 и PlayStation 4 20 августа 2021 года. Оригинальная игра была выпущена для PlayStation 4 17 июля 2020 года.
«Мы с гордостью сообщаем, что наши друзья и партнеры из Nixxes переносят Ghost of Tsushima на ПК!» — заявил соучредитель Sucker Punch Productions Брайан Флеминг. «Это первый проект для Sucker Punch — вся наша предыдущая работа была эксклюзивной для консолей, поэтому мы в восторге от всего этого, и Nixxes была подходящей командой для реализации этого проекта. С их участием мы знали, что результаты будут просто потрясающими! А теперь извините, я иду заказывать сверхширокий монитор!»
Предварительные заказы на версию для ПК включают в себя ранние внутриигровые разблокировки верного коня из режима «Новая игра +», костюм путешественника и краску для изрубленных доспехов в лавке Баку.
Особенности ПК-версии:
- Испытайте Ghost of Tsushima с разблокированной частотой кадров и множеством графических опций, адаптированных для широкого спектра оборудования, от высокопроизводительных ПК до портативных игровых ПК.
- Получите еще больше удовольствия от происходящего благодаря поддержке сверхширокого (21:9), сверхширокого (32:9) и даже трех мониторов с соотношением сторон 48:9.
- Повысьте производительность с помощью таких технологий масштабирования и генерации кадров, как NVIDIA DLSS 3, AMD FSR 3 и Intel XeSS. Также поддерживаются NVIDIA Reflex и NVIDIA DLAA, улучшающие качество изображения.**
- Синхронизация губ по-японски. Наслаждайтесь более аутентичным опытом синхронизации губ для японской озвучки, что стало возможным благодаря видеороликам, которые визуализируются на вашем ПК в реальном времени.
- Выбирайте, как вы управляете действием. Ощутите тактильную обратную связь и адаптивные триггеры с помощью проводного контроллера DualSense…
- … или используйте мышь и клавиатуру с полностью настраиваемыми элементами управления.
- Тактильная обратная связь. Совершенствуйте свое лезвие с помощью захватывающей тактильной обратной связи контроллера DualSense.
- Адаптивные спусковые крючки. Повысьте свою точность с помощью лука, используя адаптивное сопротивление спускового крючка.