Скриншоты и особенности ПК-версии Ghost of Tsushima

Новая игра от студии Sucker Punch, посвященная самураям, защищающим родную Японию от нашествия монголов.

События игры разворачиваются в 1274 году, когда Монгольская империя вторгается на японский остров Цусима. В роли одного из последних оставшихся в живых самураев вы должны будете дать отпор захватчикам.

Однако благородная самурайская тактика сражений не поможет вам добиться победы. Вам придется выйти за пределы традиций, чтобы сформировать новый боевой стиль — стиль бесшумного Призрака, несущего месть.