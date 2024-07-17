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Ghost of Tsushima 17.07.2020
Экшен, Адвенчура, Стелс, Открытый мир
9 2 764 оценки

Sucker Punch отметила 4-летие Ghost of Tsushima

Gruz_
Новости

После работы над такими франшизами, как Sly Cooper и Infamous, Sucker Punch занялась созданием совершенно нового самурайского экшена с открытым миром Ghost of Tsushima, который принес студии небывалый успех и разошелся тиражом более 10 миллионов копий.

Релиз игры состоялся в июле 2020 года на PlayStation 4, и сегодня она отмечает свое четырехлетие. Sucker Punch воспользовалась случаем и написала в соцсетях слова благодарности всем игрокам за их огромную поддержку игры.

Сегодня исполняется четыре года с момента выхода Ghost of Tsushima. За это время мы прошли безумный путь, включая Legends, Director's Cut и недавний релиз на ПК. Мы не перестаем удивляться тому, как сильно любят нашу игру, и искренне благодарим всех, кто в нее играл. Мы будем рады услышать ваши истории и впечатления от игры. Расскажите нам о своих любимых моментах.

В последнее время Ghost of Tsushima переживает второе дыхание: игра стала бестселлером в мае 2024 года в США благодаря новому релизу на PC, что еще больше увеличило ее аудиторию.

А сейчас геймеры ждут анонса следующего проекта Sucker Punch, который, предположительно, окажется сиквелом Ghost of Tsushima.

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Комментарии: 4
Ваш комментарий
ZombieSlayer

Поздравляю Sucker Punch с четырёхлетием Ghost of Tsushima 🎉 Эта игра стала настоящим шедевром который подарил мне и нам незабываемые впечатления Спасибо им за труд и страсть которые вложили в её создание Жду с нетерпением новых проектов.

3
Sir Walter

Классная игра! Одна из лучших за последние годы.

0
ПУМПА ДУМПА

Не играл, но ладго

-3
Simple Jack

Инди-параша ни о чем..Бабка в космосе и то повеселее была

-6