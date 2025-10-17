Ghost of Yotei может получить DLC, продолжающий историю Ацу

В новом интервью Game Informer содиректор Ghost of Yotei Джейсон Коннелл (Jason Connell) намекнул на новое DLC для игры. По его словам, если фанаты проявят интерес, такое развитие событий вполне возможно.

Полагаю, что сейчас мы находимся на том этапе проекта, когда нам просто нужно выпустить его и понять, что вызывает резонанс у людей, что им нравится и что они хотели бы узнать больше об Ацу.

Коннелл упомянул DLC Iki Island для Ghost of Tsushima, посвященное отцу Дзина, и заявил, что в случае с Ацу, если будет «возможность улучшить его или добавить новые элементы для большей ясности повествования», они обязательно займутся этим.

Если говорить о потенциальном расширении сюжета, то здесь у Sucker Punch есть несколько вариантов развития событий, и для них нет никаких ограничений. Возникает вопрос: если фанаты хотят DLC, то, безусловно, на него есть большой спрос.