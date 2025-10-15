ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Ghost of Yotei 02.10.2025
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Открытый мир
5.8 406 оценок

Ghost of Yotei стартовала в Европе на уровне предшественника

AceTheKing AceTheKing

Аналитическое агентство GSD поделилось статистикой по продажам игр в Европе по состоянию на начало октября.

В европейских чартах Ghost of Yotei дебютировала со второй позиции, показав старт на уровне Ghost of Tsushima. Однако последняя вышла в период пандемии, когда люди в целом тратили больше денег на видеоигры. Учитываются физические и цифровые продажи.

Ghost of Yotei показала лучший старт для игр от внутренних студий PlayStation со времён Marvel's Spider-Man 2, которая вышла в октябре 2023 года. Лидирующую позицию в чартах по-прежнему занимает EA Sports FC 26, но, по сравнению с прошлой неделей, её показатели снизились более чем на 60% как по числу копий, так и по выручке.

Общий чар продаж:

  • EA Sports FC 26 (-62%);
  • Ghost of Yotei;
  • Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2;
  • Digimon Story: Time Stranger;
  • Doom Eternal (+8610%);
  • Far Cry Primal (+3060%);
  • Hogwarts Legacy (+177%);
  • Red Dead Redemption 2 (+342%);
  • South Park: The Fractured But Whole (+13256%);
  • Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles.
18
2
Комментарии:  2
Ваш комментарий
ЮрийSport

South Park: The Fractured But Whole (+13256%);
а что так, европейцы тоже обрадоваались предстоящей русской озвучке))

1
MNM 777