Ghost of Yotei стартовала в Европе на уровне предшественника

Аналитическое агентство GSD поделилось статистикой по продажам игр в Европе по состоянию на начало октября.
В европейских чартах Ghost of Yotei дебютировала со второй позиции, показав старт на уровне Ghost of Tsushima. Однако последняя вышла в период пандемии, когда люди в целом тратили больше денег на видеоигры. Учитываются физические и цифровые продажи.
Ghost of Yotei показала лучший старт для игр от внутренних студий PlayStation со времён Marvel's Spider-Man 2, которая вышла в октябре 2023 года. Лидирующую позицию в чартах по-прежнему занимает EA Sports FC 26, но, по сравнению с прошлой неделей, её показатели снизились более чем на 60% как по числу копий, так и по выручке.
Общий чар продаж:
- EA Sports FC 26 (-62%);
- Ghost of Yotei;
- Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2;
- Digimon Story: Time Stranger;
- Doom Eternal (+8610%);
- Far Cry Primal (+3060%);
- Hogwarts Legacy (+177%);
- Red Dead Redemption 2 (+342%);
- South Park: The Fractured But Whole (+13256%);
- Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles.
а что так, европейцы тоже обрадоваались предстоящей русской озвучке))