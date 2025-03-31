Инсайдер: релиз Ghost of Yotei состоится летом текущего года

Инсайдер Detective Seeds сообщает о том, что релиз Ghost of Yotei может состояться уже летом текущего года.
По его словам, сразу два источника сообщили о том, что игра может выйти либо в середине-конце июля, либо в середине-конце августа - вероятно в данный момент Sony подбирает более удачную дату. Так же он сообщает о том, что Sony планирует большую презентацию по игре во время летнего Playstation Showcase.
Релиз Ghost of Yotei состоится на PS5. PC-версия игры на данный момент не анонсирована, но как и другие новинки от Sony, она, вероятно, спустя какое-то время доберется и до PC-игроков.
Ну, сони как обычно подоит сначала своих пользователей платформы. Потом пользователей платформы мелких. А там спустя н. лет и на ПК выпустить, как только ручеёк иссекать станет приставочной. А там и ремастер на консолях.
блин, надо тогда скорее плойку брать походу, ждать год или больше порта долго
Только лучше бери обычную, пару месяцев обучал что лучше ps5 pro или обычная, и лучше конечно чуть чуть pro но во время игры разницы все равно не увидишь
поч обычную?устареет же обычная, а потом 6 плойку раньше надо брать будет
Потому что можно спокойно брать slim и ждать спокойно ps6. Потому что будут игры выходить в высоком качестве и на обычной. Нельзя сделать фиговую оптимизацию на обычной, а на про сделать лучше, потому что по начинке они почти одинаковы. Если на обычной будет плохая оптимизация в какой нибудь игре то такая графика будет и на про. Также можно сравнить в Monster Hunter