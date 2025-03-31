Инсайдер: релиз Ghost of Yotei состоится летом текущего года

Инсайдер Detective Seeds сообщает о том, что релиз Ghost of Yotei может состояться уже летом текущего года.

По его словам, сразу два источника сообщили о том, что игра может выйти либо в середине-конце июля, либо в середине-конце августа - вероятно в данный момент Sony подбирает более удачную дату. Так же он сообщает о том, что Sony планирует большую презентацию по игре во время летнего Playstation Showcase.

Релиз Ghost of Yotei состоится на PS5. PC-версия игры на данный момент не анонсирована, но как и другие новинки от Sony, она, вероятно, спустя какое-то время доберется и до PC-игроков.