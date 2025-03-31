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Ghost of Yotei 2025 г.
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Открытый мир
5.5 151 оценка

Инсайдер: релиз Ghost of Yotei состоится летом текущего года

AceTheKing AceTheKing

Инсайдер Detective Seeds сообщает о том, что релиз Ghost of Yotei может состояться уже летом текущего года.

По его словам, сразу два источника сообщили о том, что игра может выйти либо в середине-конце июля, либо в середине-конце августа - вероятно в данный момент Sony подбирает более удачную дату. Так же он сообщает о том, что Sony планирует большую презентацию по игре во время летнего Playstation Showcase.

Релиз Ghost of Yotei состоится на PS5. PC-версия игры на данный момент не анонсирована, но как и другие новинки от Sony, она, вероятно, спустя какое-то время доберется и до PC-игроков.

-7
5
Комментарии: 5
Ваш комментарий
Egik81

Ну, сони как обычно подоит сначала своих пользователей платформы. Потом пользователей платформы мелких. А там спустя н. лет и на ПК выпустить, как только ручеёк иссекать станет приставочной. А там и ремастер на консолях.

0
My life is a game

блин, надо тогда скорее плойку брать походу, ждать год или больше порта долго

-12
CRAZY rock GAME

Только лучше бери обычную, пару месяцев обучал что лучше ps5 pro или обычная, и лучше конечно чуть чуть pro но во время игры разницы все равно не увидишь

-11
My life is a game CRAZY rock GAME

поч обычную?устареет же обычная, а потом 6 плойку раньше надо брать будет

-11
CRAZY rock GAME My life is a game

Потому что можно спокойно брать slim и ждать спокойно ps6. Потому что будут игры выходить в высоком качестве и на обычной. Нельзя сделать фиговую оптимизацию на обычной, а на про сделать лучше, потому что по начинке они почти одинаковы. Если на обычной будет плохая оптимизация в какой нибудь игре то такая графика будет и на про. Также можно сравнить в Monster Hunter

-11