Ghost of Yotei 02.10.2025
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Открытый мир
5.6 362 оценки

Новый трейлер Ghost of Yotei демонстрирует ожесточённые сражения

monk70 monk70

На YouTube-канале PlayStation снова представлена ​​Ghost of Yotei, новейшая игра студии Sucker Punch, которая уже несколько дней доступна эксклюзивно на PS5. Новый трейлер посвящён сражениям: главная героиня Ацу сражается с тремя вражескими самураями в живописной осенней прерии. Битва становится весьма ожесточённой, и героиня не раз терпит поражение.

Битва неравная, но после долгого и кровавого противостояния Ацу наконец выходит победителем. Бои, подобные показанным в трейлере, — это лишь малая часть того, что может предложить игра.

25
4
Комментарии:  4
Haliburton
7
Samson48

Боевка в игре классная, приятно разваливать врагов.

5
Evialroot

Что ни говори, а Sucker Punch всегда умели делать игры с эффектной боёвкой 😏

2
sa1958

А что остальное.