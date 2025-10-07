Новый трейлер Ghost of Yotei демонстрирует ожесточённые сражения

На YouTube-канале PlayStation снова представлена ​​Ghost of Yotei, новейшая игра студии Sucker Punch, которая уже несколько дней доступна эксклюзивно на PS5. Новый трейлер посвящён сражениям: главная героиня Ацу сражается с тремя вражескими самураями в живописной осенней прерии. Битва становится весьма ожесточённой, и героиня не раз терпит поражение.

Битва неравная, но после долгого и кровавого противостояния Ацу наконец выходит победителем. Бои, подобные показанным в трейлере, — это лишь малая часть того, что может предложить игра.