PlayStation расскажет как создавался саундтрек Ghost of Yotei

Компании PlayStation Studios и Sony Music Masterworks сообщили о проведении мероприятия Listening Party, посвященного создания саундтрека самурайского экшина Ghost of Yotei.
Мероприятие продлится 60 минут и состоится в следующую среду, 15 октября, на каналах PlayStation на YouTube и Twitch. Его участники поделятся «эксклюзивными комментариями, закулисными историями и подробностями производства» музыкальных треков.
Среди подтвержденных гостей:
- Тома Отова, композитор
- Джейсон Коннелл, креативный директор
- Брэдли Д. Мейер, звукорежиссер
- Эрика Иши, исполнительница роли Ацу
Действие Ghost of Yotei происходит в 1603 году, примерно через 300 лет после событий Ghost of Tsushima. Сюжет игры рассказывает о путешествии Ацу по землям, прилегающим к горе Ётей, региону, наполненному обширными прериями, заснеженной тундрой и самыми неожиданными опасностями.
Ghost of Yotei вышла 2 октября эксклюзивно для PlayStation 5.
