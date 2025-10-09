PlayStation расскажет как создавался саундтрек Ghost of Yotei

Компании PlayStation Studios и Sony Music Masterworks сообщили о проведении мероприятия Listening Party, посвященного создания саундтрека самурайского экшина Ghost of Yotei.

Мероприятие продлится 60 минут и состоится в следующую среду, 15 октября, на каналах PlayStation на YouTube и Twitch. Его участники поделятся «эксклюзивными комментариями, закулисными историями и подробностями производства» музыкальных треков.

Среди подтвержденных гостей:

Тома Отова, композитор

Джейсон Коннелл, креативный директор

Брэдли Д. Мейер, звукорежиссер

Эрика Иши, исполнительница роли Ацу

Действие Ghost of Yotei происходит в 1603 году, примерно через 300 лет после событий Ghost of Tsushima. Сюжет игры рассказывает о путешествии Ацу по землям, прилегающим к горе Ётей, региону, наполненному обширными прериями, заснеженной тундрой и самыми неожиданными опасностями.

Ghost of Yotei вышла 2 октября эксклюзивно для PlayStation 5.