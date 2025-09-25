ЧАТ ИГРЫ
Ghost of Yotei 02.10.2025
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Открытый мир
5.6 287 оценок

Sony опубликовала релизный трейлер Ghost of Yotei

monk70 monk70

Подготовка к новому приключению, которое Sucker Punch Productions приготовила для пользователей PlayStation 5, близится к завершению. Всего через несколько дней все желающие смогут отправиться на незабываемую охоту.

До релиза Ghost of Yotei осталась всего неделя. Поскольку все ключевые аспекты уже раскрыты, а игра уже получает первые обзоры в СМИ, разработчики решили поделиться релизным трейлером. Кадры не только привлекают игроков, подчёркивая ключевые аспекты игры, но и создают атмосферу, которая побудит игроков помочь Ацу в её стремлении к мести, начиная со 2 октября.

Однако, если вам нужны дополнительные аргументы для принятия решения о покупке, можете ознакомиться с отзывами журналистов.

Dev0tee

Каждый грёбаный день трейлеры этого высера, как же всем насрать, что они буквально заставляют вспоминать про это убожество. Надеюсь фрик на гг столкнется с таким хейтом как и создатели этой помойки, что потом не только в игры не полезут, но и из дома не выйдут никогда.

Retro_Gamer

"Слышь, купи..." )

Без негатива, если что.

WerGC

единственное видео где я более или менее увидел визуал

Igor Konuh

когда на ПК ?