Sony опубликовала релизный трейлер Ghost of Yotei

Подготовка к новому приключению, которое Sucker Punch Productions приготовила для пользователей PlayStation 5, близится к завершению. Всего через несколько дней все желающие смогут отправиться на незабываемую охоту.

До релиза Ghost of Yotei осталась всего неделя. Поскольку все ключевые аспекты уже раскрыты, а игра уже получает первые обзоры в СМИ, разработчики решили поделиться релизным трейлером. Кадры не только привлекают игроков, подчёркивая ключевые аспекты игры, но и создают атмосферу, которая побудит игроков помочь Ацу в её стремлении к мести, начиная со 2 октября.

Однако, если вам нужны дополнительные аргументы для принятия решения о покупке, можете ознакомиться с отзывами журналистов.

