Создатели Ghost of Yotei раскрыли подробности о системе лагеря

PlayStation поделилась подробностями о системе лагеря в Ghost of Yotei, которая предоставит игрокам множество возможностей для встречи с союзниками и получения временных бонусов. Скорое появление Ghost of Yotei вызвало много шума, и различные особенности системы кемпинга могут добавить немного реализма путешествию Ацу по северной Японии раннего периода Эдо.

Новая публикация на официальной странице PlayStation в Twitter рассказывает более подробно об одном из самых захватывающих дополнений Ghost of Yotei, предоставляя более глубокий взгляд на то, как обустройство лагеря в дикой природе может помочь Ацу в её путешествии. Пока её конь находится поблизости, Ацу сможет разбить лагерь в любой части дикой местности Эзо, разжигая костры с помощью игровой системы, которая потребует от игроков овладения искусством высекания кремня и раздувания огня для увеличения своей силы. Механика костра позволит игрокам получать временные бонусы, жаря и поедая различные виды еды, в том числе рыбу и грибы.

Однако получение временных бонусов будет не единственной его функцией. Презентация State of Play в июле подтвердила, что Ацу сможет встретить различных персонажей из Ghost of Yotei, которых привлечёт свет её костра, а новая публикация от PlayStation немного подробнее рассказывает о том, какие взаимодействия могут ожидать игроков. В предыдущих комментариях разработчиков игры отмечалось, что некоторые полезные NPC, такие как кузнецы и торговцы, могут посещать Ацу, избавляя от необходимости постоянно бегать между населёнными пунктами для пополнения запасов. В новой публикации говорится, что посетители также могут предлагать Ацу предметы или советы.

Чтобы сохранить реалистичность игры, не все персонажи, привлечённые светом костра, будут дружелюбными, поэтому игрокам, возможно, придётся использовать боевую систему Ghost of Yotei даже в лагере. Помимо этих особенностей, в новой публикации также рассматриваются некоторые ранее раскрытые особенности системы кемпинга, включая возможность играть музыку или создавать боеприпасы для оружия дальнего боя.