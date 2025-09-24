Создатели Ghost of Yotei рассказали про особенности фоторежима

Ghost of Yotei предлагает мощный фоторежим с функцией слежения, фильтрами и настройками погоды, чему была посвящена новая запись в блоге PlayStation Blog
Те, кто предпочитает проводить время между дуэлями, исследованием мира и сюжетными поворотами, найдут в игре поразительно обширный набор инструментов, который не только позволяет делать скриншоты, но и позволяет создавать небольшие произведения искусства.
Фоторежим в Ghost of Yotei обеспечивает результаты практически студийного качества:
- Съёмка с отслеживанием до 16 положений камеры для небольших анимаций
- Фокусное расстояние от 12 мм до 300 мм — от широкоугольного до телеобъектива
- Цветовые фильтры и цветокоррекция от «Самурайский красный» до «Клёновый»
- Эффекты частиц, такие как цветущая вишня, пепел, светлячки или птицы
- Время и погода: свободное переключение между режимами день/ночь, дождь, снег или туман
- Возможности персонажей, такие как эмоции, маски, рефлексы от меча и кровавые следы
Короче говоря: можно настроить практически каждую деталь сцены, включая направление ветра или музыку.
Даже без диплома фотографа вы можете быстро добиться лучших результатов, следуя нескольким простым правилам:
- Широкоугольный объектив (менее 24 мм) идеально подходит для пейзажей и панорам.
- 50 мм — классика для портретов, особенно в сочетании с малой глубиной резкости.
- Экспериментируйте со светом: «золотой час» утром или вечером автоматически создаёт драматизм.
- Стратегически используйте частицы: цветущая вишня выглядит эпично, ясень добавляет драматизма сценам.
- Цвета управляют фокусировкой: клён уменьшает всё, кроме красного, гинкго выделяет жёлтый — полезно для акцента на мелких деталях.
По разным оценкам, бюджет РДР2 примерно 500 млн долларов. Ghost of Yotei - 60 млн.
