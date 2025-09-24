ЧАТ ИГРЫ
Ghost of Yotei 02.10.2025
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Открытый мир
5.6 286 оценок

Создатели Ghost of Yotei рассказали про особенности фоторежима

monk70 monk70

Ghost of Yotei предлагает мощный фоторежим с функцией слежения, фильтрами и настройками погоды, чему была посвящена новая запись в блоге PlayStation Blog

Те, кто предпочитает проводить время между дуэлями, исследованием мира и сюжетными поворотами, найдут в игре поразительно обширный набор инструментов, который не только позволяет делать скриншоты, но и позволяет создавать небольшие произведения искусства.

Фоторежим в Ghost of Yotei обеспечивает результаты практически студийного качества:

  • Съёмка с отслеживанием до 16 положений камеры для небольших анимаций
  • Фокусное расстояние от 12 мм до 300 мм — от широкоугольного до телеобъектива
  • Цветовые фильтры и цветокоррекция от «Самурайский красный» до «Клёновый»
  • Эффекты частиц, такие как цветущая вишня, пепел, светлячки или птицы
  • Время и погода: свободное переключение между режимами день/ночь, дождь, снег или туман
  • Возможности персонажей, такие как эмоции, маски, рефлексы от меча и кровавые следы

Короче говоря: можно настроить практически каждую деталь сцены, включая направление ветра или музыку.

Даже без диплома фотографа вы можете быстро добиться лучших результатов, следуя нескольким простым правилам:

  • Широкоугольный объектив (менее 24 мм) идеально подходит для пейзажей и панорам.
  • 50 мм — классика для портретов, особенно в сочетании с малой глубиной резкости.
  • Экспериментируйте со светом: «золотой час» утром или вечером автоматически создаёт драматизм.
  • Стратегически используйте частицы: цветущая вишня выглядит эпично, ясень добавляет драматизма сценам.
  • Цвета управляют фокусировкой: клён уменьшает всё, кроме красного, гинкго выделяет жёлтый — полезно для акцента на мелких деталях.
+ ещё 15 картинок
Комментарии:  6
это никогда не шрекончитс

для чего нужен фоторежим в ИГРЕ? Люди меряются письками, оружием, дальностью полёта ядерной ракеты, но никак не цветом скриншота в игре

Shadowboxer

А люди ли играют в такие игры

Ahnx

Тот случай, когда скриншоты ещё не вышедшей игры выглядят хуже, чем RDR2 (которой почти исполнилось 7 лет).

monk70

По разным оценкам, бюджет РДР2 примерно 500 млн долларов. Ghost of Yotei - 60 млн.

Юрий Пенкин

квадратные поводья? ужас

Shadowboxer
