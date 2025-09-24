Создатели Ghost of Yotei рассказали про особенности фоторежима

Ghost of Yotei предлагает мощный фоторежим с функцией слежения, фильтрами и настройками погоды, чему была посвящена новая запись в блоге PlayStation Blog

Те, кто предпочитает проводить время между дуэлями, исследованием мира и сюжетными поворотами, найдут в игре поразительно обширный набор инструментов, который не только позволяет делать скриншоты, но и позволяет создавать небольшие произведения искусства.

Фоторежим в Ghost of Yotei обеспечивает результаты практически студийного качества:

Съёмка с отслеживанием до 16 положений камеры для небольших анимаций

Фокусное расстояние от 12 мм до 300 мм — от широкоугольного до телеобъектива

Цветовые фильтры и цветокоррекция от «Самурайский красный» до «Клёновый»

Эффекты частиц, такие как цветущая вишня, пепел, светлячки или птицы

Время и погода: свободное переключение между режимами день/ночь, дождь, снег или туман

Возможности персонажей, такие как эмоции, маски, рефлексы от меча и кровавые следы

Короче говоря: можно настроить практически каждую деталь сцены, включая направление ветра или музыку.

Даже без диплома фотографа вы можете быстро добиться лучших результатов, следуя нескольким простым правилам: