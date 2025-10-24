Sucker Punch поделилась подробностями оптимизации Ghost of Yotei

Sucker Punch поделилась техническими подробностями о том, как им удалось добиться впечатляющего масштаба и детализации мира в Ghost of Yotei без потери производительности.

Разработчики увеличили дальность обзора, перенесли управление объектами на GPU и агрессивно удаляют невидимые элементы ещё до обработки G-buffer. Благодаря этому сцены, содержащие более миллиона деревьев и камней, сводятся примерно к 60 тысячам активных отрисовок. В студии применили процедурное создание объектов и цепочки вычислений на GPU, что значительно снизило нагрузку на центральный процессор.

В режиме реального времени появляются поля цветов, а с помощью cut buffer оружие Атсу может рассекать траву и мелкие растения, создавая эффект реалистичных частиц. В снежных биомах поверхность реагирует на шаги, удары и движения персонажа, а лёгкое мерцание снега добавляет глубины и живости окружению.

По сравнению с движком Ghost of Tsushima, новые технологии значительно улучшают графику в игре: облака рендерятся с параллаксом, а объёмный туман теперь корректно взаимодействует с лучами света. Комбинация "запечённых" дальних текстур, GPU-обработки и интерактивных материалов позволяет поддерживать стабильный FPS даже в масштабных сценах.