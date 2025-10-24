ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Ghost of Yotei 02.10.2025
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Открытый мир
5.8 439 оценок

Sucker Punch поделилась подробностями оптимизации Ghost of Yotei

AceTheKing AceTheKing

Sucker Punch поделилась техническими подробностями о том, как им удалось добиться впечатляющего масштаба и детализации мира в Ghost of Yotei без потери производительности.

Разработчики увеличили дальность обзора, перенесли управление объектами на GPU и агрессивно удаляют невидимые элементы ещё до обработки G-buffer. Благодаря этому сцены, содержащие более миллиона деревьев и камней, сводятся примерно к 60 тысячам активных отрисовок. В студии применили процедурное создание объектов и цепочки вычислений на GPU, что значительно снизило нагрузку на центральный процессор.

В режиме реального времени появляются поля цветов, а с помощью cut buffer оружие Атсу может рассекать траву и мелкие растения, создавая эффект реалистичных частиц. В снежных биомах поверхность реагирует на шаги, удары и движения персонажа, а лёгкое мерцание снега добавляет глубины и живости окружению.

По сравнению с движком Ghost of Tsushima, новые технологии значительно улучшают графику в игре: облака рендерятся с параллаксом, а объёмный туман теперь корректно взаимодействует с лучами света. Комбинация "запечённых" дальних текстур, GPU-обработки и интерактивных материалов позволяет поддерживать стабильный FPS даже в масштабных сценах.

8
1
Комментарии:  1
Ваш комментарий
Sorento NSK

они бы лучше цусиму до ума довели. Вообще невозможно на пк играть. ФПС до 0 падает с 100

2