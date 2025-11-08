Игра Ghoul's Saloon: бар для мертвецов

отели открыть свое кафе? Вот вам реалистичный симулятор общепита: клиенты-упыри требуют коктейли из фосфора, меню составляется из того, что осталось от предыдущих посетителей, а после закрытия приходится баррикадироваться и отстреливаться от конкурентов. Ghoul's Saloon показывает, каково это - держать бизнес в постапокалипсисе.

Вы управляете грязным салуном в пустоши и ларьком со всяким хламом, где гули — это просто клиенты с эксцентричными вкусами. Суть игры — управление заведением: составляйте меню, обслуживайте и рассаживайте посетителей, устанавливайте цены, торгуйтесь, поддерживайте чистоту пола, управляйте энергией и запасами и решайте, во что инвестировать дальше. Ваши дневные решения определяют, кто придёт завтра — и кто будет бродить после закрытия.

Студия Quest Craft обещает запустить Ghoul's Saloon в 2026 году на PC в Steam.