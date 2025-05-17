Гнев Кратоса был "настоящим" в первой God of War

С момента выхода первой God of War прошло более 20 лет, но эмоциональная связь между актером Терренсом Карсоном (Terrence Connor «TC» Carson) и персонажем, которого он помог сделать культовым, по-прежнему сильна.
Во время мероприятия, посвященного 20-летию серии, исполнитель роли оригинального Кратоса поделился личной и глубоко человеческой стороной своей работы, сообщив, что гнев, которым был наполнен главный герой в ранних играх, был не просто художественным выбором, а прямым отражением его реального душевного состояния в то время.
«Кратос - это T.C. 12.0», - сказал Карсон в ответ на вопрос директора по нарративу Мэтта Софоса из Santa Monica Studio. «В то время я был очень зол. Было много вещей, которые привели меня в плохое место». Для Карсона участие в озвучке Кратоса было не просто работой: это была форма терапии. «Кратос позволил мне выплеснуть весь свой гнев. Я мог выплеснуть его в персонажа, выпустить наружу. И поэтому, я думаю, он затронул стольких людей: он был настоящим».
Карсон озвучивал персонажа, начиная с первой God of War в 2005 году и заканчивая Ascension в 2013-м, а также появлялся в таких играх, как Mortal Kombat, PlayStation All-Stars Battle Royale и Everybody's Golf.
После передачи эстафеты Кристоферу Джаджу в перезагрузке 2018 года лицо и голос Кратоса изменились, но отпечаток, оставленный Карсоном, остается неизгладимым.
В рамках празднования 20-летия серии слова Карсона служат ярким напоминанием о том, чем God of War прежде всего была: не только зрелищем крови и ярости, но и выражением человеческой боли.
так теперь любой вопль в микрофон – это высокое искусство и самопознание за счёт игроков? А народ просто хотел зрелищной мясорубки с гигантскими боссами, а не скидываться на психотерапию очередному творцу, выплёскивающему свой негатив. Великое открытие, ничего не скажешь.
А потом он начал иметировать XD
Проверочное слово - иметь
Спасибо за детство, легенда
Дооооо. Он был очень зооооол, у него был гнееев.
Только почему-то никто никогда не вспоминает что Кратоса банально прокляли. Он прирезал жену и дочку и каждый раз когда закрывает глаза то должен видеть их смерть, а кожа его покрыта прахом их трупов. И любые мольбы богам снять проклятие, перекидывались через мпх. И вроде как только как Персефона сняла с него это проклятие, но у нее протек чердак и она захотела уничтожить Олимп с помощью Атланта. Но так как Кратос послушный песик на службе правильных богов, он снова проклинает себя сам убивает БАгиню свято веря, что за его доброту душевную и верную службу, с него снова снимут его проклятие.
Хочешь сказать, что Кратос тупой?
очень
я который играл с русской озвучкой.