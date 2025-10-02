Кооперативной hack-and-slash Godbreakers выйдет в конце октября

Издатель Thunderful Games и студия To The Sky объявили дату выхода Godbreakers, новой кооперативной hack-and-slash игры. Релиз состоится 23 октября 2025 года на ПК и PS5. До этого, 9 октября, выйдет обновлённая демоверсия для ПК с новым биомом для исследования.

В Godbreakers игроки становятся сосудами человечества, возвращёнными небесными существами, чтобы уничтожить неконтролируемый ИИ Monad. Геймплей позволяет поглощать силы врагов, комбинировать способности и сражаться с эпическими боссами, совершенствуя стиль игры с каждым забегом.

«Мы хотели создать игру, которую приятно сразу брать в руки, но которая открывает глубину через эксперименты. Фанаты hack-and-slash и roguelite найдут пространство для стратегий и острых моментов», — отметил Джуго Маркович, генеральный директор To The Sky.

Особенности Godbreakers включают кооператив для 1–4 игроков, активные бои с комбинированием способностей, многофазных боссов с уникальными атаками, быстрый и гибкий бой, эксперименты с билдом и архетипами, а также шесть биомов с уникальными врагами и ловушками. Эта игра обещает стать насыщенным испытанием для любителей стратегического экшена и командных боёв.