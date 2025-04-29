Авторы ремейка Gothic показали рисовые поля в Новом лагере

Разработчики ремейка Gothic продолжают делиться новыми подробностями. На этот раз в официальном сообществе игры показали свежий скриншот с рисовыми полями в Новом лагере — одной из знаковых локаций оригинала.
Как пояснили авторы, эти поля принадлежат Рисовому лорду, одному из основателей лагеря, а трудятся на них простые крестьяне.
Точная дата релиза полной версии игры пока неизвестна, но интерес к возвращению классической Gothic в обновлённом виде только растёт.
Ее там что 1 калека делает?
Неплохо.
Виньетку выкрутили на 80 %))
В этом году может и не выйти
Очень хочется уже узнать дату выхода! Правда ходят слухи, что некоторые производители тех игр, выход которых планируется в 2025 г., опасаются объявлять даты выхода своих игр, так как пока неизвестна дата ГТА 6, а в одно время с ней выпускать их не особо горят желанием.
А толку-то её сейчас ждать? Учитывая, что даже у демки неподъёмные системные требования, у полноценной игры всё будет ещё круче. Так что чем дольше ждём, тем больше шанс успеть сменить железо.
Я новый комп только год назад собрал. На нем демка шла весьма неплохо, на уровне графики "Готика" в 2К разрешении ФПС был 70+. Это при том, что там нет ни DLSS, ни генерации кадров. Так что жду релиз как можно скорее, на старте туда по любому добавят новый DLSS и играть будет комфортно, по крайней мере я на это надеюсь, в том числе потому, что в Вуконга я играл на ультра настройках со средним ФПС от 90 до 120, он тоже на UE5, а там я еще и лучи включал.
какие рисовые поля дайте мне игру я уже себе пк обновил су4ки....
А обязательно было показывать скриншот с полями именно ночью? Чётко ничего разглядеть нельзя.
Единственное, что можно подметить, так это заметно выросший масштаб территории полей, а также более высокий уровень дамбы.
Просто купол солнечный свет не пропускает.
Шёл 6 год разработки
@
Показывают рисовые поля