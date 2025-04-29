Авторы ремейка Gothic показали рисовые поля в Новом лагере

Разработчики ремейка Gothic продолжают делиться новыми подробностями. На этот раз в официальном сообществе игры показали свежий скриншот с рисовыми полями в Новом лагере — одной из знаковых локаций оригинала.

Как пояснили авторы, эти поля принадлежат Рисовому лорду, одному из основателей лагеря, а трудятся на них простые крестьяне.

Точная дата релиза полной версии игры пока неизвестна, но интерес к возвращению классической Gothic в обновлённом виде только растёт.