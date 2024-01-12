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Gothic 15.11.2001
Экшен, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези
9.2 2 061 оценка

Добро пожаловать к столу, фанаты Gothic - для вас появится кулинарная книга

Simple Jack
Новости

Внимательные поклонники франчайза Gothic внезапно обнаружили на просторах сайта Amazon... кулинарную книгу по любимой вселенной.

Как гласит описание:

"Если ты умеешь хорошо готовить, у тебя здесь будет много друзей!" И повар Снаф это прекрасно знает! Не в последнюю очередь благодаря его выдающимся навыкам в обращении с... ну, это было просто... серия Gothic вот уже более двадцати лет пользуется огромной популярностью у поклонников компьютерных и видеоигр. От Старого лагеря, шумных переулков острова Хоринис до колонии в Долине темных шахт: на этих страницах Снаф представляет шестьдесят уникальных рецептов из самых разных уголков мира Gothic!

Что приятно - судя по всему, книга официальная, а не фанатский самодел, так что может быть, нас ожидают и уникальные иллюстрации.

Издание пoявитcя в пpoдажe 19 маpта 2024 гoда.

А вы рецепт какого блюда хотели бы там увидеть?

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