Добро пожаловать к столу, фанаты Gothic - для вас появится кулинарная книга

Внимательные поклонники франчайза Gothic внезапно обнаружили на просторах сайта Amazon... кулинарную книгу по любимой вселенной.
Как гласит описание:
"Если ты умеешь хорошо готовить, у тебя здесь будет много друзей!" И повар Снаф это прекрасно знает! Не в последнюю очередь благодаря его выдающимся навыкам в обращении с... ну, это было просто... серия Gothic вот уже более двадцати лет пользуется огромной популярностью у поклонников компьютерных и видеоигр. От Старого лагеря, шумных переулков острова Хоринис до колонии в Долине темных шахт: на этих страницах Снаф представляет шестьдесят уникальных рецептов из самых разных уголков мира Gothic!
Что приятно - судя по всему, книга официальная, а не фанатский самодел, так что может быть, нас ожидают и уникальные иллюстрации.
Издание пoявитcя в пpoдажe 19 маpта 2024 гoда.
А вы рецепт какого блюда хотели бы там увидеть?
Ток обложку показали?