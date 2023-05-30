Энтузиасты работают над кооперативной модификацией для Gothic и Gothic 2 ©

Первые две части Gothic поистине бессмертны, и не в последнюю очередь благодаря усердной работе моддеров, которые регулярно выпускают новые модификации, предлагающие дополнительные задания, расширенные карты или совершенно новые истории. Заслуживает внимания и Gothic Coop, благодаря которой вы сможете исследовать Горную долину, город Хоринис и многие другие локации в дуэте с компаньоном, который не зацепится за первое попавшееся дерево.

Gothic Coop - это польская модификация для Gothic 1 и Gothic 2, которая позволяет выполнять задания вместе с другим игроком. Важно, что она также работает в сочетании с другими модификациями, как видно из приведенного выше видео. Она позволит одному человеку создать сервер, к которому сможет присоединиться другой игрок, знающий IP-адрес хоста.

Разработчик подготовил несколько советов, которым стоит следовать во время игры. Среди них стоит отметить следующие предложения:

часто сохраняйте игру на разных слотах,

выбирайте одинаковые варианты диалога со своим спутником, особенно в сюжетных заданиях,

держитесь рядом друг с другом и не исследуйте мир по отдельности.

Первые комментарии игроков весьма благоприятны и предвещают модификации хорошее будущее.

Я ждал чего-то подобного целую вечность. Большое спасибо. Возможно, я смогу убедить больше людей перейти на "Готику".

Наконец-то кто-то берется за то, что нужно было сделать еще 10 лет назад.

Стоит отметить, что для корректной работы мода необходим Union Patch. Модификацию Gothic Coop со всеми необходимыми файлами можно скачать с нашего сайта, где также представлена развернутая инструкция по установке и настройке кооператива.