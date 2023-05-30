Gothic 15.11.2001
9.2 1 792 оценки

Энтузиасты работают над кооперативной модификацией для Gothic и Gothic 2

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butcher69
Новости

Первые две части Gothic поистине бессмертны, и не в последнюю очередь благодаря усердной работе моддеров, которые регулярно выпускают новые модификации, предлагающие дополнительные задания, расширенные карты или совершенно новые истории. Заслуживает внимания и Gothic Coop, благодаря которой вы сможете исследовать Горную долину, город Хоринис и многие другие локации в дуэте с компаньоном, который не зацепится за первое попавшееся дерево.

Gothic Coop - это польская модификация для Gothic 1 и Gothic 2, которая позволяет выполнять задания вместе с другим игроком. Важно, что она также работает в сочетании с другими модификациями, как видно из приведенного выше видео. Она позволит одному человеку создать сервер, к которому сможет присоединиться другой игрок, знающий IP-адрес хоста.

Разработчик подготовил несколько советов, которым стоит следовать во время игры. Среди них стоит отметить следующие предложения:

  • часто сохраняйте игру на разных слотах,
  • выбирайте одинаковые варианты диалога со своим спутником, особенно в сюжетных заданиях,
  • держитесь рядом друг с другом и не исследуйте мир по отдельности.

Первые комментарии игроков весьма благоприятны и предвещают модификации хорошее будущее.

Я ждал чего-то подобного целую вечность. Большое спасибо. Возможно, я смогу убедить больше людей перейти на "Готику".
Наконец-то кто-то берется за то, что нужно было сделать еще 10 лет назад.

Стоит отметить, что для корректной работы мода необходим Union Patch. Модификацию Gothic Coop со всеми необходимыми файлами можно скачать с нашего сайта, где также представлена развернутая инструкция по установке и настройке кооператива.

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Комментарии: 3
Ваш комментарий
gildemar

Я бы не отказался поиграть в продолжение, чтобы события развивались после 3й части. Только не Ризен, а именно Готики, как если бы постыдной Аркании и не было никогда, а Ризен воспринимался, как события в другом игровом мире.

1
Samson48

Так в Ризен вообще другой мир и не имеет отношения к Готике, а из Аркании просто убрали слово Готика, все эти игры никак не связанны друг с другом.

1
sergeu78

По идее тут нужен ремейк

1