Фанаты переносят демоверсию ремейка "Готики" на движок "Готики" 1

Вышедшая демоверсия ремейка игры «Готика» взбудоражила сообщество игры. Несмотря на заметные проблемы с оптимизацией, фанаты остались довольны демо, считая, что Alkima Studios достоверно передала дух Долины Рудников, в которой никому нет дела до того, как тебя зовут.

Польские энтузиасты, вдохновившись демоверсией, сделали её ещё ближе к духу оригинала — а конкретно, воссоздали на движке Gothic 1 и Gothic 2 (zEngine). Разрабатываемый демейк должен будет выйти в Steam Workshop, и в таком виде ремейк «Готики» определённо не будет вызывать проблем с оптимизацией.

Странное решение фанатов обусловлено также тем, что демоверсия ремейка «Готики» представляет из себя отдельную историю-приквел, рассказывающую, что было с колонией до появления там Безымянного героя. Протагонистом игры выступил Нирас, которого в будущем Безымянный встретит в Болотном лагере.