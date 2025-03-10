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Gothic 15.11.2001
Экшен, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
9.2 2 561 оценка

Фанаты переносят демоверсию ремейка "Готики" на движок "Готики" 1

Саня Цукино Усаги

Вышедшая демоверсия ремейка игры «Готика» взбудоражила сообщество игры. Несмотря на заметные проблемы с оптимизацией, фанаты остались довольны демо, считая, что Alkima Studios достоверно передала дух Долины Рудников, в которой никому нет дела до того, как тебя зовут.

Польские энтузиасты, вдохновившись демоверсией, сделали её ещё ближе к духу оригинала — а конкретно, воссоздали на движке Gothic 1 и Gothic 2 (zEngine). Разрабатываемый демейк должен будет выйти в Steam Workshop, и в таком виде ремейк «Готики» определённо не будет вызывать проблем с оптимизацией.

Странное решение фанатов обусловлено также тем, что демоверсия ремейка «Готики» представляет из себя отдельную историю-приквел, рассказывающую, что было с колонией до появления там Безымянного героя. Протагонистом игры выступил Нирас, которого в будущем Безымянный встретит в Болотном лагере.

0
9
Комментарии: 9
Ваш комментарий
Destroited

Вот нафига ? Дурью маются.

5
Саня Цукино Усаги

Зато оптимизация есть

0
Destroited Саня Цукино Усаги

Угараешь там и на видяхе NVIDIA-240-32mb играть можно было.

0
WarCraf4er

Хотят сделать идеальную готику

2
Destroited

Так она уже есть 1 часть хорошая же игра была.

0
Imnogamer Destroited

Вторая идеальней же

1
Destroited Imnogamer

Ну согласен вторая тоже хорошая.

0
sa1958

Странное решение.

1
Anton Shvyrkov

Норкоманы!

0